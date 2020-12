Mesaje de ANUL NOU 2021 în limba spaniolă. Feliz año nuevo!

Mesaje în limba spaniolă de Anul Nou 2021. Feliz año nuevo ! • SMS-uri cu urări şi felicitări în spaniolă de revelion. Trimite un mesaj, o urare, o felicitare, un SMS în limba spaniolă prin care să le urezi ”La mulți ani” și ”An Nou Fericit” (Feliz año nuevo) celor dragi.

Mesaje de Anul Nou în spaniola – Mesaje, SMS-uri și statusuri de Anul Nou în Spaniola – Mensaje de Año Nuevo

Los amigos son como las estrellas, no siempre hablas con ellas pero tu sabes que siempre están allí.Feliz año nuevo!

Te gusta que te soben, que te rocen, que te hagan sudar¿?. Sentir el aliento, llegar al fondo, subir, bajar…? Pues en el…. Utiliza el MicroFeliz año nuevo!!

Se cambia de año; se cambia de sueños; se cambia de objetivos; se cambia de aspecto. Pero jamás, jamás se cambia de amigos . Feliz año nuevo!!.

Cuando sonaron las doce campanadas cerraste los ojos y pediste un deseo a este Año Nuevo, a esa hora yo hice lo mismo. Mi deseo: ¡Que el tuyo se haga realidad! ¡Feliz Año Nuevo!

Cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír en el año que termina y olvídate de lo demás… Ojalá esas sonrisas se te multipliquen por 2021. Feliz año nuevo 2021

Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Feliz año nuevo 2021.

La policía busca a una persona guapa, fotosy, carismática e increíblemente buena en la cama. Tú, claro, estás a salvo, pero yo… ¿Dónde me escondo? ¡Feliz año nuevo 2021

Que todas tus ilusiones y metas se cumplan en el nuevo año, Pero si tu felicidad depende de mi amistad, considérate la persona mas feliz del mundo. Feliz año nuevo 2021 !

Me he enterado que un ángel se ha escapado del cielo; no te preocupes que no les diré dónde estás ;)Feliz año nuevo 2021

Deseo que la paz secuestre tu vida, el amor inunde tu alma y la felicidad refleje en tu cara, te deseo, de corazón todo lo bueno que te mereces. Feliz Año Nuevo!!

Que este nuevo año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres búscalo en Feliz año nuevo

Te he concedido 365 nuevas ilusiones”.Feliz año nuevo

Los amigos son como los radares de la guardia civil, aunque no los veas siempre estan ahi. Feliz año nuevo

Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz año nuevo !

Esta frase es una cajita de paz llena de alegría, envuelta con cariño, sellada con una sonrisa y enviada con un beso. Feliz Año!

Que la lluvia de la paz, la esperanza, la felicidad y el amor te pille con el paraguas roto y salpique a todos los que están en tu alrededor. Feliz año nuevo !

Querido amigo, si recibes este sms es porque la luz que te guía está cercana a la mía. Ojalá estas luces nunca se separen. Feliz navidad de todo corazón y próspero año nuevo.

„Hola, soy Sadam, que haceis por fin de año? es que estoy colgao”;-)

Felicidades en estas Fiestas!… con el deseo de que esta Noche de Paz sea tan sólo el comienzo de un Año pleno de éxitos! Feliz año nuevo

Cuando suenen las doce campanadas, cierra los ojos y pide un deseo al Año Nuevo, a esa hora yo haré lo mismo. Mi deseo: ¡Que el tuyo se haga realidad! Feliz año nuevo.

Cuando recibas este sms, cierra los ojos e imagina los momentos más felices de tu vida; eso es lo que deseo para ti, un feliz año lleno de alegría.Feliz año nuevo

Solo te deseo dos cosas TODO Y NADA: Todo lo que te haga feliz y Nada que te haga sufrir Feliz año nuevo!!!

Que la lluvia de la felicidad te agarre con el paraguas roto, te empape y salpique a todos los que están alrededor. Feliz año nuevo!!

En la vida se cambia de año pero no de amigos.. espero quee nuestra amistad dure para siempre. Feliz año nuevo !

Si quieres un año de prosperidad, siembra trigo. Si quieres diez años de prosperidad, siembra árboles frutales.

Si quieres una vida de prosperidad, siembra amigos. Te deseo que siembres muchos amigos el año. Feliz año nuevo

Te deseo 65 dias de amor, 129 dias de suerte y 171 dias de felicidad! Feliz año nuevo.