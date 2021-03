MESAJE de 1 Aprilie – Ziua Păcălelilor. Ce SMS-uri şi farse le poţi transmite prietenilor

Mesaje de 1 aprilie 2021, sms -uri, mesaje amuzante şi haioase de 1 Aprilie, urări de 1 Aprilie, bancuri, farse de 1 aprilie şi glume de Ziua Păcălelilor • Idei de păcăleli de 1 Aprilie



1 Aprilie este cunoscută pentru ziua în care facem farse, păcălim şi glumim. Dacă vrei să-ţi păcăleşti prietenii şi de data asta şi eşti în pană de inspiraţie, iată câteva idei de sms-uri de 1 aprilie

Mesaje de 1 Aprilie

Hei, ştii care este cea mai buna zi să agăţi o fata? 1 aprilie .. Si stii de ce? Daca accepta, atunci ai noroc, daca nu, ii zici ca e păcăleala de 1 aprilie.

Dacă cineva astăzi te laudă pentru norocul tău, felul de a fi, stil si atitudine, nu-l baga in seama; cum îndrăzneşte sa te păcălească înainte de 1 aprilie?

Cineva îţi simte lipsa, cineva are nevoie de tine, cineva îşi face griji pentru tine… Ghici cine? Maimuţa de la ZOO

Tu esti cea mai CUTE persoana din lume: Stai puţin, nu înţelege greşit. CUTE înseamnă:

Creating

Useless

Troubles

Everywhere..

Realitatea 1: Nu poţi atinge buza de jos cu limba…

Realitatea 2: După citirea acestui mesaj, 99/100 idioti incearca asta. Hahaha!

Un studiu a demonstrat ca toţi prostii utilizează degetul mare cand ce citesc un SMS. Acum e prea tarziu sa încerci sa schimbe degetul!

Aceasta pisica, este pisica, o pisica, grozava pisica, oportunitate pisica, pentru pisica, a tine pisica, un pisica, idiot pisica, ocupat pisica, pentru pisica, 20 pisica, secunde pisica! … Acum citeste mesajul fără cuvântul „pisica”.

De-a lungul vieţii, când te trezeşti dimineaţa şi nu vezi pe nimeni, vino la mine, voi fi alaturi pentru a te tine de mana si… a te duce la oftalmolog!

Dragul meu, asta-seara vreau sa îţi fac ce îţi place ţie cel mai mult!… Salata de boeuf! Hahaha

Nu ştiu cum să-ţi spun… e ceva destul de important si nu ştiu cum să încep. Ştiu că nu te-ai fi aşteptat la asta din partea mea, dar… s-a întâmplat. M-am îndrăgostit de prietena ta…Nu stiu cum a inceput totul… i-am spus ca o iubesc, iar ea mi-a zis… ştii ce mi-a zis? Sa mă las de făcut glume proaste de 1 aprilie!

M-am gândit iubitule că nu trebuie să mai trăieşti în minciună şi să-ţi zic cine sunt eu cu adevărat. Te înşel de 3 luni cu cel mai bun prieten al tău din clipa în care el s-a dat la mine, iar eu nu am putut să-l refuz. Îmi cer scuze pentru sentimentele rănite şi promit că e ultima păcăleală de 1 aprilie care ţi-o fac. Te iubesc!

Pentru că eşti unul dintre prietenii mei buni îţi trimit şi ţie acest mesaj să te anunţ că mâine mă mut la casă în Canada alături de alte neamuri ale mele. Dacă doreşti săptămâna asta ne putem întâlni pentru a ne lua la revedere.

Îţi trimit acest mesaj ca să ştii că nu ne mai putem întâlni pentru că am avut un accident, a dat o maşină peste mine, iar acum mă aflu la spital şi am aflat că trebuie să-mi fie amputat un picior, de aceea vreau să-ţi spun că trebuie să vii să mă vizitezi la spital ca să afli că de fapt a fost o păcăleală de 1 aprilie.

Astăzi este ultima zi din viaţa mea. Am decis să-mi iau zilele. Să ştii că te iubesc mult. Să vii la mine pentru că vei găsi un bilet de adio în care vei afla că a fost o păcăleală de 1 aprilie!

Draga mea, cred ca dupa atata timp petrecut împreuna este timpul sa-ti spun adevarul: eu sunt, de fapt, GAY si m-am combinat cu tine doar pentru a fi mai aproape de (numele unui prieten al ei).

Iubitul meu drag, doresc sa-ti dau o veste: SUNT INSARCINATA cu noi atributii la servici. Sper sa-mi dea si marire de salariu !

Am auzit la stiri ca a fost gasit un barbat la gradina zoologica dezbracat, foarte urat cu spume la gura si imediat m-am gandit sa te intreb daca esti bine ! Astept raspuns !

Cuiva ii e dor de tine… are nevoie de tine… se gândeşte la tine… vrea sa fie cu tine… vrea sa fiţi mereu alături. Ştii cine? Maimuţa de la ZOO!

Esti frumos, inteligent, sexy, excelent la pat, o adevarată vedeta in societate, stii sa te joci cu femeile pe degete, stii sa spui bancuri si sa fi interesant, eşti tot ce isi poate dori o femeie. Dar nu uita ca azi e 1 aprilie. Te-am pacalit!

Daca lucrurile nu merg bine

Daca tristetea îţi umple sufletul

Retine 3 lucruri:

1) Eu sunt mereu alaturi de tine

2) Tu ai bani

3) Găsim noi un bar deschis. Hai!

Sunt singura pe întuneric si mi-e frica de mor. Te rog frumos, suna-ma sa-ti aud vocea si sa stiu ca de fapt BABAU nu e aici in camera.

Am auzit la stiri ca au gasit cadavrul unui tip burtos, urat cu spume si cu ea mică Te rog, zi-mi ca eşti in regula!

Dragul meu, cumpara in drum spre casa un pui si niste cartofi: m-a sunat mama sa-mi spuna ca se muta cu noi o vreme!

(Nota: ideea urmatoarelor doua mesaje trimise catre parinti trebuie sa apara ca o eroare – mesaj trimis la numarul gresit. Fiti insa siguri ca parintii gusta gluma):

Vai, (numele iubitului!)! Am facut testul Barza si sunt insarcinata. Ce naibi ne facem, daca afla ai mei ma omoara!

(numele celui mai bun prieten), am nevoie de ajutorul tau! Mi-a zis dirigul ca ma exmatriculeaza daca nu imi motivez macar 40 de absente. Ai cumva niste scutiri, te rog, fac orice pentru ele!

Iubitule, am o veste minunata pentru tine: sunt insarcinata!

Lipeste-i prietenului tau pe spate o banda anti-furt. In momentul in care va incerca sa iasa din magazin o sa declanseze alarma.

Pentru baieti: Spune-i prietenei tale ca esti gravid. Incearca sa fii cat mai serios pana la un anumit punct care iti convine.

Pune in pasta de dinti usturoi taiat marunt ( Facut pasta ).

Pe 1 Aprilie poti sa bagi in cutia postala a prietenilor o scrisoare facuta frumos (stampilata) prin care sa-i anuntati ca vor fi deconectati de la reteaua electrica pentru reparatii timp de 2-3 luni.

Tot pe 1 Aprilie poti sa bagi in cutia postala a prietenilor o scrisoare facuta frumos (stampilata) prin care sa-i anuntati ca fiica/ fiul lor va fi exmatriculat intr-o saptamana si ca sunt obligati sa se prezinte la scoala in data de XX . XX . 2015 la ora XX pentru o sedinta cu directorul.

Fa semne disperate dupa un taxi. Dupa ce acesta va opri, deschide usa, pune piciorul drept cu siretul descheiat pe pragul masinii si incheie-te la siret. Dupa care te ridici si ii spui un “Mersi frate!” iar apoi inchizi usa. Recomand ca mai apoi, pentru a evita furia taximetristului, sa fugi cat te tin picioarele.

Inveleste masina unui prieten cu ziare sau hartie igienica. Incearca sa faci asta in timpul zilei, chiar daca vor fi trecatori. Pariez ca toti vor rade de ceea ce aveti de gand sa faceti.

Pune-ti o colega sa iti sune prietena si sa se dea drept actuala prietena.

Anunta-ti prietena/prietenul ca ai pe alta/altul.

Cumpara 3 soareci sau orice alte 3 animale de plus, bineinteles, sa fie cat mai mici si numeroteaza-le cu numerele 1, 2 si 4. Ascundeti-le in camera prietenului/prietenei caruia vreti sa ii faceti farsa. Probabil va dati seama ca odata ce a gasit cele trei animalute, il va cauta innebunit/innebunita pe cel cu numarul 3, care de fapt nu exista.

Cumpara o punga de chipsuri, de preferat una cat mai mare. Toarna piper macinat peste chipsuri incercand sa agiti punga in asa fel incat sa nu versi continutul. Mergi la colegii de clasa, servici etc si serveste-i insistent. PS. Pentru a duce cu succes la capat aceasta farsa recomand sa cumparati cea mai scumpa punga de chipsuri. Garantat nu vor refuza. Rezultatul? Se va consuma din ce in ce mai multa apa.

In aceasta zi de 1 Aprilie raspunde tuturor celor care te suna cu: “Spitalul municipal, buna ziua!” sau “Serviciul de urgenta 112, spuneti care este urgenta?”.

Adauga in cutia de lapte putin colorant alimentar. Nu e daunator in nici un fel dar surpriza o sa fie foarte colorata.

E mai veche ideea dar inca functioneaza. Lipeste cu superglue o moneda pe strada sau in general intr-un loc pe unde trec multi oameni. Apoi stai pe undeva pe-aproape si priveste cum isi rup unghiile incercand sa ridice moneda.

Cu toate ca e cunoscuta, inca e amuzanta. Schimba sarea cu zaharul astfel incat ceilalti sa nu remarce si asteapta sa le vezi expresia cand gusta din felul de mancare.

Aduna cat mai multe ceasuri si fixeaza-le alarma foarte devreme. Apoi ascunde-le peste tot in camera victimei.

Super farsa la scoala: Daca ai posibilitatea sa intri in cabinetul de informatica cu cateva minute mai devreme, acopera luminita mouse-lor cu banda de izolat (banuiesc ca nu mai sunt laboratoare de informatica care folosesc mouse cu bile). Pana ce va verifica unul dintre elevi (si asta nu se va intampla prea rapid toti cei cu mouse-ul afectat o sa verifice prima data mufa de la unitate. Vor observa ca nu de acolo vine problema si vor anunta profesorul. Bineinteles, cand va anunta unul, alti 10-15 elevi vor spune ca aceeasi problema o intampina si ei. Nu garantez, dar profesorul s-ar putea sa verifice laserul mouse-ului, insa daca aveti noroc se va alarma cateva minute bune.

Ştiam ca îţi doreşti o maşina noua, asa ca … ai primit-o de 1 Aprilie.

De 1 Aprilie, eşti marele câştigător al unei … al unei felicitari haioase!

Suntem prieteni de atâţia ani si de aceea îmi este foarte greu sa iti spun ceea ce trebuie sa iti spun. Dar trebuie pentru ca nu mai pot trai in minciuna, nu mai vreau sa ma scald in aceasta mocirla… Iubita ta te înşeală cu mine. Eu te insel cu ea… Imi pare rau … S-a intamplat … Stii ca nu ai cum sa stai împotriva sentimentelor. Mi-am spus ca nu trebuie, ca nu se cade … O iubesc … Imi pare rau … Promit ca nu mai fac glume proaste de 1 Aprilie!

Alo, buna ziua, îmi cer scuze ca va deranjez … Nici nu stiu de unde sa incep … Am ceva foarte important sa va spun si nu stiu cum sa o fac, dar cred ca cel mai bine este sa va spun direct pentru ca astfel de lucruri numai asa se pot spune. Sunt fratele tau vitreg. Zilele trecute mama mi-a marturisit ca tatăl meu este si tatal tau. Mi-as dori mult sa ne cunoastem si sa ne avem ca fratii si sa nu ne suparăm pentru micile pacaleli de 1 Aprilie…

Buna, sunt Ioana, noua asistenta a domnului director. Dom’ Director m-a rugat sa iti comunic ca nu mai are nevoie de serviciile tale. Ii pare rau ca nu a putut sa iti spuna el asta, dar este foarte ocupat aşa cum bine ştii. Îmi pare rău si as vrea sa stii ca nu este nimic personal. Sunt sigura ca o sa te descurci. Pa.

Iubitule, m-a sunat mama … S-a saturat de stat singura si vrea sa vina la noi. Nu sta mult … cateva luni doar. Oricum ţie îţi place sa dormi pe jos. Te sarut. Vorbim mai multe cand vii acasa.

Pe 1 aprilie 2018, pe blogul organizaţiei PETA a aparut un articol in care se anunta un plan ingenios care sa apere căprioarele împotriva vanatorilor. Acesta implica intai tranchilizarea caprioarelor, apoi vopsirea lor cu un model de camuflaj, urmata cu eliberarea acestora in padure.

In 1980, tot BBC ii mai şochează o data pe britanici, anunţându-i ca istoricul ceasornic mecanic Big Ben devine electronic, pentru a tine pasul cu progresul.

Postului de radio BBC, in 1957 a anunţat ca Elveţia nu mai poate face fata stocarii unei senzaţionale recolte de macaroane, iar fermierii omorau gărgăriţele ce le puteau compromite stocurile pe timpul iernii. Britanicii, la rândul lor, visau deja la frumoase recolte de paste fainoase, întrebând BBC cum se cultiva acestea.

Google a anunţat ca cei care au accesat site-ul google.ro de mai mult de 200 ori intr-un an vor primi un voucher de 200 RON.

Salut iubita, îţi dau acest mesaj ca să ştii că relaţia noastră se încheie aici. Sunt implicat într-o altă relaţie cu prietena ta [Numele Prietenei].

Ţi-am trimis acest mesaj ca să te înştiinţez că mama a avut un accident de maşină, iar acum se află în comă la spital. Te rog anunţă-i şi pe ceilalţi.

Deşi nu vreau să-ţi stric ziua vreau să te anunţ că am fost depistat cu cancer şi doctorul mi-a mai dat maxim o lună de zile de trăit. Aş vrea dacă poţi să ne întâlnim pentru a ne lua adio şi pentru a sărbători această zi de primăvară de 1 aprilie.

Aseară mi-a luat foc apartamentul de aceea aş vrea să ne întâlnim în faţa blocului unde stau acum cu mobila ce a putut fi recuperată şi restul familiei şi să-ţi spun cum stă treaba despre păcăleala de 1 aprilie pe care ţi-am făcut-o.