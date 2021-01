Medic de familie din Alba Iulia, după vaccinul anti-Covid: „Mi se pare o decizie personală, nu cred că trebuie să ne convingem unii pe alții să ne vaccinăm”

Carmen Crăciun, un medic de familie din Municipiul Alba Iulia, a transmis prin intermediul paginii de socializare experiența acesteia în cadrul procesului de vaccinare anti-Covid, explicând că nu a fost o decizie ușoara aceea de a se vaccina, iar această decizie trebuie să fie una personală, fără a asculta sfaturile altora.

„Biletul din imagine l-am avut azi lipit de blugi, și reprezintă intervalul de timp pe care a trebuit să îl petrec așteptând sub supraveghere posibilele reacțîi adverse post vaccinare COVID19.

În afară de niște “furnicături“ tranzitorii la locul de inoculare, nu am simțit aproape nimic. Vaccinarea antigripală o simți, vaccinarea cu noul vaccin, aproape deloc.

De la preluare până la ieșire, tot personalul a fost la superlativ! Pe unii dintre colegii prezenți îi cunoașteam, pe alți colegi am avut plăcerea să-i cunosc abia azi, când ne-am dat seama că ne auzisem în încercarea de a găși cele mai bune soluții pentru pacienți.

Nu a fost o decizie ușoară aceea de a mă vaccina! În funcție de informațiile pe care le-am primit, am decis să mă vaccinez. Mi se pare o decizie personală, astfel încât nu cred că trebuie să ne convingem unii pe alții să ne vaccinăm sau să nu ne vaccinăm. Esență în această campanie de vaccinare mi se pare următoarea: vaccinarea ar putea să ne asigure imunitatea”de turmă” dacă este efectuată în procentul adecvat, vaccinarea ar putea să fie eficientă dacă procentul necesar este efectuat rapid, pe modelul imunizarii din Israel; dacă nu o să fie atins procentul necesar imunizarii cât mai repede, posibil să dăm virusului timpul necesar mutațiilor care să îl facă și mai rezistent la acțiunile de prevenție.

În plus, presupunând că anticorpii ar fi prezenți la cei vaccinați timp de 6 luni, neatingerea procentului necesar imunizarii „de turmă” în acest interval, ar face toate acțiunile de până acum aproape inutile: imunologic și financiar.

Ce înseamnă o campanie nereușită? Prelungirea restricțiilor ce ne-au dat viață peste cap, o stare de imprevizibil permanentă, cu efecte negative la nivel micro-, macro-, pierderi evitabile de vieți omenești. Cei care nu doresc să facă vaccinul, mi se pare justificat să refuze inocularea.

O să ne vaccinăm noi și pentru ei… În definitiv dacă noi, cei vaccinați, o să avem orice efect negativ asupra sănătății, atunci ei or să fie cei care or să găsească soluții pe viitor pentru a gestiona această problema importantă de sănătate publică, poate prin alte metode. Eu de această dată am ales vaccinarea.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă vaccinarea în SJU Alba, a fost o experiență de nivel european, chiar peste!”