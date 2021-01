MARȚI: Furnizarea apei potabile, ÎNTRERUPTĂ în Aiud din cauza unor lucrări la rețea. Perioada și străzile vizate

MARȚI: Furnizarea apei potabile, în Aiud, va fi ÎNTRERUPTĂ din cauza unor lucrări la rețea. Perioada și străzile vizate

APA CTTA anunță că marți, 26 ianuarie, va întrerupe furnizarea apei potabile, timp de 5 ore, în municipiul Aiud. Potrivit reprezentanților primăriei, se vor efectua lucrări la conducta nouă de distribuție de pe strada Unirii.

În vederea efectuării lucrărilor la conducta nouă de distribuție de pe strada Unirii, Apa CTTA va întrerupe furnizarea apei potabile între orele 09:00 – 14:00 la următoarele blocuri de pe această stradă: 51 – A, 53 – F, G, H, I, J, K, L, M, 49 – B, 33 – A, B, C, D, E, 37 – A, B, C, D, 39 – A, 14 – B, C, D, E, F și la Școala Gimnazială Axente Sever.