Marcela Vîlcan, asistenta care s-a îngrijit de prima persoană infectată cu COVID-19: „A trecut un an de viață, cât o viață… care nu încape în cuvinte”

Marcela Vîlcan, asistenta șefă a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare, în care prezenta situația dramatică prin care au trecut cadrele medicale, de la prima persoană depistată pozitiv cu COVID-19 și până în prezent.

„A fost primul pas dintr-o bătălie căreia nu i-am bănuit durata sau duritatea. Nu știam că e primul pas dintr-un marș nesfârșit în care am învățat din mers să luptăm și să sperăm, punându-ne toată credința în menirea pe care o avem. Nu știam ce ne așteaptă: că vom munci uneori dincolo de orice limite, că vom plânge unii pe umerii altora sau că ne vom îmbrățișa atunci când cuvintele nu ne pot cuprinde bucuria sau deznădejdea.

Le-am trăit pe toate – noi, o mână de oameni obișnuiți puși în fața încercării vieții lor; am fost aplaudați si am fost huliți, am primit mulțumiri sau blesteme… dar indiferent de ceea ce am primit, am știut că va trebui să ne întoarcem printre bolnavii care aveau și care au nevoie de ajutorul nostru.

Ne-am văzut colegii părăsind tranșeele, infectați la rândul lor, stând pe un pat de spital sau izolați acasă, trecând prin suferință, hăituiți de tot ceea ce au văzut; nimeni și nimic nu ne poate șterge din suflet toate încercările prin care am trecut, toate lacrimile de neputință pe care le-am strâns în pumnii strânși atunci când am pierdut în fața morții, dar și toate lacrimile de bucurie pentru fiecare pacient pe care l-am redat vieții și celor dragi care îl așteptau acasă.

A trecut un an de viață, cât o viață… care nu încape în cuvinte”, a transmis Marcela Vîlcan, asistenta șefă a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean.