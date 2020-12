Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, pe facebook, un mesaj de Anul Nou, în care a criticat politicienii aflați acum la putere și în care le-a mulțumit românilor, pe care îi consideră adevărații eroi ai acestui an greu.

„Au vrut să subjuge România în 2020. Au vrut să dețină controlul total. Și pentru asta au fost în stare să meargă până acolo încât să se joace clandestin cu viețile voastre, pentru că n-au avut alt răspuns pentru a stopa pandemia

Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an! Voi !!!

Voi sunteți cei care ați găsit soluții, atunci când statul v-a lăsat pe cont propriu! Iar apoi le-ați demonstrat prin vot că sunteți mai puternici ca ei.

De aceea, cea mai bună lecție a acestui an este că fiecare dintre noi poate face diferența și toți ar trebui să încercăm să schimbăm lucrurile care nu ne convin.

2020 a fost un an teribil. Iar 2021 se anunță un an al austerității, un an extrem de greu pentru milioane de familii!

De aceea vă îndemn să vă ridicați, să vă implicați și să vă faceți auzită vocea din nou!

Împreună, am reușit să oprim tăvălugul dreptei în 2020. Tot împreună, ne vom întoarce în 2021 să zdrobim definitiv coaliția pierzătorilor. Vom învinge acest virus perfid și ne vom luă viețile înapoi! Vom readuce prosperitatea, dreptatea și speranța!

Împreună, schimbăm România în 2021!„, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.