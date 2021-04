Mâine, ora 17.00, Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș | Derby “de Alba” încins pe Ampoi

Runda a 14-a Ligii a 3-a este aceea a derby-urilor “de Alba”, cele 4 reprezentante ale județului în Seria a 9-a înfruntându-se încrucișat. Balul este deschis vineri, 2 aprilie, la ora 17.00, pe Stadionul “Minaur” din Zlatna, unde Unirea Alba Iulia (locul șase, cu 17 puncte) și CS Ocna Mureș (poziția a 9-a, cu 10 puncte), se înfruntă într-un meci ce se anunță încins, fiecare combatantă sperând să dea lovitura în detrimentul oponentei.

“Alb-negrii” au repurtat după un meci nebun la Ungheni, în fieful ocupantei ultimei trepte a podiumului, prima victorie din 2021, în inferioritate numerică, după trei goluri în ultimele 10 minute! Cu un moral în creștere, elevii lui Adrian Bicheși caută revanșa după înfrângerea din toamnă, când au pierdut, total nescontat, 1-2 la Ocua Mureș. Din efectivul albaiulian lipsește Zsigmond (suspendat), Ad. Matei (accidentat), revenind Mardare (a reluat antrenamentele).

“Este un joc foarte important, întrucât o victorie ne-ar asigura liniștea în privința luptei din subsol. Sunt convins că CS Ocna Mureș se va agăța cu disperare de acest meci în intenția de a mai conta în calculele salvării. Cu siguranță ne așteaptă o întâlnire dificilă, ocnamureșenii având cu totul altă forță comparativ cu prima parte a sezonului”, a spus Adrian Bicheși.

*”Soda dragă” a furnizat o imensă surpriză!

În 10 octombrie 2020, CS Ocna Mureș a spart gheața cu primul succes stagional, totodată prima victorie realizată de antrenorul Gabriel Cotoară în Liga a 3-a, scor 2-1 (1-1), goluri Uță (6), Chișu (74), respectiv Circov (22). Acum însă, după semieșecul cu “virușii verzi”, 2-2 runda precedentă (cu oaspeții egalând în “10”), salvarea pare tot mai îndepărtată (6 puncte distanță de CS Hunedoara și Sănătatea Cluj), acest duel fiind practic decisiv, de “totul sau nimic” pentru ocnamureșeni.

“Suntem dezamăgiți după acel egal, am și discutat cu jucătorii pe această temă, am analizat unde am greșit. Știm ce înseamnă acest meci cu Unirea: ultima noastră șansă! Pentru a mai spera, trebuie să luăm toate cele trei puncte”, a punctat Gabriel Cotoară, cu a treia deplasare succesivă în Alba (0-2 la Cugir acum două săptămâni, 3-1 la Galda în ultimul meci al anului trecut)

. La nou-promovată revin Frențiu (după suspendare), Cl. Marcu (refăcut), lipsind portarul V. Ignat (în izolare), “căpitanul” vizitatorilor, ocnamureșanul Marian Guț, schimbând taberele în iarnă, după un an și jumătate petrecut la gruparea din Cetatea Marii Uniri.