LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, singura echipă din Alba prezentă în campionatele fotbalistice Under 19 și Under 17

După o pauză de un an și jumătate, cauzată de pandemia de coronavirus, în weekend au fost reluate campionatele naționale Under 19 și Under 17, organizate de Federația Română de Fotbal. Singura reprezentantă a județului Alba este LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, repartizată în Seria a 14-a, ce va participa la ambele categorii de vârstă.

În prima rundă formația din “Arini” a stat, rezultatele fiind următoarele: *Under 17: Luceafărul Oradea – Viitorul Cluj Junior 0-2, ACS ACB Ineu – LPS Cluj-Napoca 2-3; *Under 19: Luceafărul Oradea –Viitorul Cluj Junior 0-4, ACB Ineu – LPS Cluj-Napoca 0-2. Programul LPS Sebeș este următorul: acasă cu ACB Ineu (sâmbătă, 24 aprilie, ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17), deplasare la Luceafărul Oradea (sâmbătă, 8 mai), acasă cu Viitorul Cluj Junior (sâmbătă, 15 mai) și deplasare la LPS Cluj-Napoca (sâmbătă, 22 mai).

“Am așteptat acest moment, noi puteam juca și cu testare RT- PCR, dar acum este mai simplu folosind testele rapide cu antigen. Este o serie cu echipe foarte bune. Se va disputa doar un singur meci, iar la final prima clasată va merge mai departe în fazele eliminatorii. Copii sunt nerăbdători să joace după o pauză așa de lungă, ne dorim să ne bucurăm de fotbal și să câștigăm, pentru a simți iarăși plăcutul sentiment al victoriei”, a declarat Doru Oancea, director adjunct al LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș și antrenor al juniorilor A (juniorii B sunt pregătiți de Cosmin Groza).

Loturile LPS Sebeș:

*juniorii A (anii 2002-2003): Ifrim Cristian, Petrescu Marius, Sîrb Andrei, Popa Răzvan, Hada Denis, Miș Alexandru, Marta Daniel, Doroga Daniel, Androne Dragoș, Opincariu Alexandru, Puțan Daniel,Rațiu Darius, Fulea Alexandru, Stan Sebestian, Petrescu Sebastian, Avram Darius, Gaboran Florin și Fleacă Marian; *juniorii B (anii 2004-2005): Negrușa Cătălin, Pauletti Răzvan, Fleacă Gabriel, Popescu Bogdan, Dărărmuș Ionuț, Szekely Robert, Reti Emanuel, Fălămaș Daniel, Tutele Robert, Buhazi Ovidiu, Adam Iosif, Rîpa Răzvan, Coșar Cosmin, Ozs-Strakator Erik, Stanciu Tiberiu, Marcu Leonard, Grecu Dragoș, Hăprian George, Todea Ionuț, Oancea Andrei și Rus Andrei.