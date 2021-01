Locurile de vaccinare din București au fost OCUPATE în proporție de 100%. Peste 300 000 de programări pentru imunizarea anti-COVID

Ieri, 15 ianuarie, începând cu ora 15.00, a debutat Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinată persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum și personalului-cheie care desfășoară activități în domenii esențiale.

Pentru următoarele 20 de zile de programare la vaccinare, respectiv perioada 18 ianuarie – 6 februarie, la nivel național s-au realizat 305.562 programări la vaccinare, din cele 364.800 sloturi disponibile. Numai în București au fost programate 62.182 locuri de vaccinare, gradul de ocupare fiind în proporție de 100%.

Odată cu deschiderea activităților de vaccinare pentru Etapa a II-a, care se derulează concomitent cu vaccinarea persoanelor din prima etapă, s-au înregistrat 37.750 apeluri în Call Center (19.770 apeluri preluate), iar pe platformă (vaccinare-covid.gov.ro), au fost înregistrate 2,6 milioane de accesări, cu 107.000 utilizatori unici.

Platforma de vaccinare a avut câteva disfuncționalități pe o perioadă de aproximativ 3 ore din cauza transferului datelor înregistrate în aplicația folosită în Etapa I de vaccinare în aplicația folosită în Etapa a II-a de vaccinare, dar situația este sub control iar specialiștii STS asigură suportul necesar pentru buna funcționare a acesteia.

Menționăm că volumul cererilor a depășit posibilitatea alocării vaccinurilor din acest moment, aspect care a generat disconfort în rândul beneficiarilor. Reamintim, cu acest prilej, că programările la vaccinare sunt condiționate atât de numărul dozelor de vaccin aflate în stoc la momentul efectuării operațiunii, cât și de dinamica solicitărilor de înscriere la momentul respectiv.

Cetățenii din București se pot programa la vaccinare și în judetul Ilfov

Menționăm că, în București, sunt deschise publicului pentru programare 7 centre de vaccinare având disponibile 25 de cabinete și o capacitate zilnică de vaccinare a 1.500 de persoane cu prima doză și cu rapel.

La nivel național, sunt disponibile 192 de centre de vaccinare, cu 304 cabinete și o capacitate zilnică de vaccinare de 18.240 de persoane cu prima doză dar și cu rapel.

Suplimentar, 60 de centre, cu 84 de puncte de vaccinare sunt organizate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), iar 39 de centre, cu 45 de puncte de vaccinare, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Acestea asigură vaccinarea personalului din rețeaua proprie, conform Etapei a II-a din Strategia națională privind vaccinarea împotriva COVID-19 în România.

Cetățenii din București au posibilitatea să se programeze la vaccinare și în centrele de vaccinare disponibile la nivelul județului Ilfov, unde sunt disponibile 7.397 locuri libere; 9.300 locuri de vaccinare au fost deja ocupate din cursul zilei de ieri.

În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziție de firma producatoare, sens în care, săptămânal, țara noastră primește tranșele de vaccin necesare imunizării populației. Pe măsură ce acestea ajung în România, aplicația se actualizează și permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populaționale aflate în etapa curentă.

Totodată, pentru gestionarea în condiții optime de siguranță a procesului de vaccinare, numărul centrelor de vaccinare active alocate populației va fi suplimentat, gradual și eficace, în concordanță cu volumul solicitărilor populației eligibile.