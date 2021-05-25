LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 536 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0737029832
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
RO-ARMYCATERING SA ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0213185008
TRANSILVANIA SERVICII CLADIRI SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0746083876
FLOREA GRUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0730230700
JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
NEDE & FAT BOY SRL AJUTOR BUCATAR 3 0744693439
FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 4 0730230700
RO-ARMYCATERING SA AJUTOR BUCATAR 10 0213185008
AREMY GRILL S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0728825125
DENY LOOK AJUTOR OSPATAR 1 0748182106
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0730707529
MARC LEDORCA SRL BARMAN 1 0745173392
DENY LOOK BARMAN 1 0748182106
NEDE & FAT BOY SRL BUCATAR 3 0744693439
RO-ARMYCATERING SA BUCATAR 10 0213185008
MARC LEDORCA SRL BUCATAR 1 0745173392
AREMY GRILL S.R.L. BUCATAR 1 0728825125
CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 2 0744605753
FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 3 0730230700
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568838
ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0730707529
STI TRANS FREIGHT BV SRL CONTABIL 1 0735251337
RO.DE.X FASHION SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 3 0745136305
WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251
WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251
BOGDAN AUTOMOBILE SRL DISPECER 2 0756576754
DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0722685526
SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0754280134
CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. FIERAR BETONIST 1 07544280134
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
VI TINDALA JUNIOR SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0737967730
IPEC SA INGINER MECANIC 4 0730707529
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1 0730707529
SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0745106618
FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0730230700
NEDE & FAT BOY SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0744693439
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0371680246
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0372568838
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0371680246
ALBANI FOREX SRL MAGAZINER 1 0744693292
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358407586
PROFI ROM FOOD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0372568838
RO.DE.X FASHION SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745136305
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 4 0790229953
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744693292
THERMO HEAT RUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258708190
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0744693292
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284
CONSTRUCTAMA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0755999993
RAMIS AVRAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751041179
SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0754280134
IPEC SA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 30 0730707529
COMPANIA NATIONALA „LOTERIA ROMANA” SA OPERATOR GESTIONAR LOTO 1 0723802861
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4 0372133700
DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0748182106
RO-ARMYCATERING SA OSPATAR (CHELNER) 10 0213185008
AREMY GRILL S.R.L. PIZZAR 1 0728825125
FLOREA GRUP SRL PIZZAR 2 0730230700
SATROTEC SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 1 0358407586
BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CHERSA SEBASTIAN SECRETARA 1 0358111016
RO-ARMYCATERING SA SEF DEPOZIT 1 0213185008
MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5 0371092404
STI TRANS FREIGHT BV SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0735251337
TRANSILVANIA NUTS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0790229953
AREMY GRILL S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0728825125
SATROTEC SRL SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE 1 0358407586
TRANSILVANIA NUTS SRL STIVUITORIST 2 0790229953
CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0745106618
PITEA TUDOR CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ SUDOR 1 0763547664
ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 10 0744693292
ALBANI FOREX SRL TAPITER 10 0744693292
ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0744693292
NEDE & FAT BOY SRL VÂNZATOR 3 0744693439
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838
PRO SOLUTIONS AGENCY SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 10 0251420520
PITEA TUDOR CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0763547664
SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR PIETRAR 1 0754280134
CONSTRUCTAMA ALBA SRL ZIDAR PIETRAR 2 0755999993
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ANALIST CALITATE 3 0258807805
PATI DOINA SRL COFETAR 2 0721624749
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0258807805
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 22 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 3 0258807805
HYDROTARE 2019 S.R.L. INGINER SUNET 1 0744602117
VTP NELL INSTAL TEAM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0770549983
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 5 0258807805
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 70 0258807805
DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0742524752
VTP NELL INSTAL TEAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0770549983
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 4 0258807805
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
ALOFM Câmpeni – 0725 225 884
CATRINOIU EMILIA MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0741702615
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3 0744200381
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 7 0372568838
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561
SYNAPTIQ TEHNOLOGIE DIRECTOR TEHNIC 1 0762292052
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258734411
PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0757045021
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2 0258734411
S.C. EUROEXPRESTIME LACATUS AMC 1 0740018017
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0372568838
SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811
DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561
NUVA – FOREST 2011 SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744605495
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744693292
EUROEXPRESTIME MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0740018017
PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 10 0757045021
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 3 0757045021
PEHART TEC GRUP S.A. SUDOR 1 0757045021
NUVA – FOREST 2011 SRL TÂMPLAR MECANIC LA CROIT SI DIMENSIONAT 2 0744605495
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838