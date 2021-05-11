LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 402 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
AIUD PANSTARNELU S.R.L. BRUTAR 5 0743308881
ALBA IULIA RO-ARMYCATERING SA ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0213185008
ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ALBA IULIA RO-ARMYCATERING SA AJUTOR BUCATAR 10 0213185008
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0730707529
ALBA IULIA RO-ARMYCATERING SA BUCATAR 10 0213185008
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 2 0744605753
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568838
ALBA IULIA PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284
ALBA IULIA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
ALBA IULIA IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0730707529
ALBA IULIA STI TRANS FREIGHT BV SRL CONTABIL 1 0735251337
ALBA IULIA VI TINDALA JUNIOR SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0737967730
ALBA IULIA SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. FIERAR BETONIST 1 0754280134
ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 5 0745398871
ALBA IULIA VI TINDALA JUNIOR SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0737967730
ALBA IULIA CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
ALBA IULIA CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
ALBA IULIA SC VI TINDALA JUNIOR SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0737967730
ALBA IULIA IPEC SA INGINER MECANIC 4 0730707529
ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 1 0730707529
ALBA IULIA INOX DEL DODO SRL LACATUS MECANIC 1 0740082827
ALBA IULIA CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0745106618
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0372568838
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL MAGAZINER 1 0744693292
ALBA IULIA SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358407586
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 4 0790229953
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0372568838
ALBA IULIA PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284
ALBA IULIA SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0754280134
ALBA IULIA SC CONSTRUCT AMA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0755999993
ALBA IULIA RAMIS AVRAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751041179
ALBA IULIA IPEC SA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 30 0730707529
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4 0372133700
ALBA IULIA PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 10 0757045021
ALBA IULIA RO-ARMYCATERING SA OSPATAR (CHELNER) 10 0213185008
ALBA IULIA SATROTEC SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 1 0358407586
ALBA IULIA RO-ARMYCATERING SA SEF DEPOZIT 1 0213185008
ALBA IULIA MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5 0371092404
ALBA IULIA STI TRANS FREIGHT BV SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0735251337
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0790229953
ALBA IULIA SATROTEC SRL SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE 1 0358407586
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL STIVUITORIST 2 0790229953
ALBA IULIA PITEA TUDOR CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ SUDOR 1 0763547664
ALBA IULIA CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0745106618
ALBA IULIA INOX DEL DODO SRL SUDOR 1 0740082827
ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0745398871
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838
ALBA IULIA PITEA TUDOR CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0763547664
ALBA IULIA CONSTRUCTAMA ALBA SRL ZIDAR PIETRAR 2 0755999993
ALBA IULIA SAMU STRUCTURI CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR PIETRAR 1 0754280134
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL ANALIST CALITATE 3 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 22 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 5 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 3 0258807805
BLAJ HYDROTARE 2019 S.R.L. INGINER SUNET 1 0744602117
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ BÎLEA MARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0753535407
BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 5 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 70 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL SEF SERVICIU MARKETING 1 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
CUGIR CENTRU BODY POSITIVE SRL MASEUR 1 0756144420
CUGIR NOVA GRUP VICES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258755727
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SEBEŞ ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3 0744200381
SEBEŞ PROFI ROM FOOD SRL CASIER 7 0372568838
SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561
SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0258806442
SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0757045021
SEBEŞ SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811
SEBEŞ PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0372568838
SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561
SEBEŞ NUVA – FOREST 2011 SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744605495
SEBEŞ FEREASTRA INDUSTRIE R SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0358404744
SEBEŞ ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744693292
SEBEŞ PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 3 0757045021
SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. SUDOR 1 0757045021
SEBEŞ NUVA – FOREST 2011 SRL TÂMPLAR MECANIC LA CROIT SI DIMENSIONAT 2 0744605495
SEBEŞ PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838