LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 353 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
EQUAL WEB DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1
MATIAS GROUP SRL AJUTOR BUCATAR 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 7
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA ASISTENT MANAGER 1
SERGIO NEW SRL BARMAN 1
DODO CHITI HOTELS S.R.L. CAMERISTA HOTEL 2
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10
POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1
POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3
IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 1
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1
IMSAT-ALBA SA INGINER ELECTRICIAN 1
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA INGINER MASINI-UNELTE 1
IPEC SA INGINER MECANIC 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1
IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2
MATIAS GROUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3
IPEC SA MARCATOR PIESE 5
POMPONIO S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
WERCO METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20
POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
CEC BANK SA OPERATOR GHISEU BANCA 1
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2
SOCIAL WOOD SRL PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1
DODO CHITI HOTELS S.R.L. RECEPTIONIST 3
ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR MANUAL/ARTIZANAL 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN DEVIZE SI MASURATORI ÎN CONSTRUCTII 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1
WERCO METAL SRL TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ANALIST CALITATE 3
I.A.M.U. SA ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 22
I.A.M.U. SA INGINER MECANIC 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 3
I.A.M.U. SA JURISCONSULT 1
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
PEPCO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 70
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 4
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL SEF SERVICIU MARKETING 1
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1
ANCA MARIA DECOR SRL BRODER MANUAL-MECANIC 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONTROLOR CALITATE 1
DONNA CONFEZIONI S.R.L. FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. GESTIONAR DEPOZIT 1
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 5
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 4
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 3
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 3
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2