LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 342 de posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
RO-ARMYCATERING SA ADMINISTRATOR 1 0213185008
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276
MMA GROUP SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 8 0742864555
JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 0790229953
VI TINDALA JUNIOR SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0737967730
BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 1 0756576754
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0790229953
RO-ARMYCATERING SA BUCATAR 10 0213185008
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568838
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0372133700
PREMIUM NAILS S.R.L. COSMETICIAN 1 0744134939
VI TINDALA JUNIOR SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0737967730
CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
ALCORFARM SRL FARMACIST 1 0737702309
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
COMUNITATEA EVREILOR ALBA IULI ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 2 0744790410
INOX DEL DODO SRL LACATUS MECANIC 1 0740082827
RO-ARMYCATERING SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 10 0213185008
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0372568838
ALBANI FOREX SRL MAGAZINER 1 0744693292
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953
NEAȚĂ DORU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0723451535
WERCO METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258856190
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0258805112
GLG TECNOSPARK SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0755035085
RO-ARMYCATERING SA OSPATAR (CHELNER) 10 0213185008
RO-ARMYCATERING SA SEF DEPOZIT 1 0213185008
TRANSILVANIA NUTS SRL SEF SCHIMB 1 0790229953
TRANSILVANIA NUTS SRL STIVUITORIST 2 0790229953
INOX DEL DODO SRL SUDOR 1 0740082827
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 0372133700
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0736363987
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372133700
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0790229953
WERCO METAL SRL TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE 2 0258856190
SC VI TINDALA JUNIOR SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0737967730
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ANALIST CALITATE 3 0258807805
HAUNTED STUDIO S.R.L.-D. DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0746166223
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 22 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 3 0258807805
HYDROTARE 2019 S.R.L. INGINER SUNET 1 0744602117
ISS FACILITY SERVICES SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0733111108
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 70 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 4 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL SEF SERVICIU MARKETING 1 0258807805
MACRIS UNIVERSAL S.R.L. VÂNZATOR 1 0742609637
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
COMUNA CALNIC CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1 0258747101
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568838
AIRON CONFECŢII SRL LACATUS MECANIC 1 0740270658
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0372568838
EURO TOP RECICLARE S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 7 0727735622
CAMIRO SPED SRL MECANIC AUTO 1 0751455046
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744693292
FEREASTRA INDUSTRIE R SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0358404744
CAMIRO SPED SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0751455046
AIRON CONFECŢII SRL SUDOR 1 0740270658
ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 2 0744693292
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
ELITE REGAL SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746150075
ŞTEFAN OMNIA COM SRL CALCATOREASA LENJERIE 2 0786644004
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. DIRECTOR ECONOMIC 1 0258751991
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0258751991
ŞTEFAN OMNIA COM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0786644004
PUNCT DE LUCRU CÂMPENI – 0725 225884
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 17 0784412151
TRANSYLVANIA GREENBERRY S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0742832202