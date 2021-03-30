30 martie 2021

Ziarul Unirea

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 299 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Aiud și Sebeș. Oferta completă AJOFM

de Ziarul Unirea

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

ELIT

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

RO-ARMYCATERING SA ADMINISTRATOR 1
EQUAL WEB DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1
BOGDAN AUTOMOBILE SRL-D AGENT TRANSPORTURI 1
MATIAS GROUP SRL AJUTOR BUCATAR 1
RO-ARMYCATERING SA BUCATAR 10
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
SOCIAL STAGE SRL CONTABIL-SEF 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1
SC SOCIAL STAGE SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1
CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
SOCIAL STAGE SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1
CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1
MATIAS GROUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
RO-ARMYCATERING SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 10
SOCIAL STAGE SRL MÂNUITOR, MONTATOR DECOR 2
AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
NEAȚĂ DORU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2
WERCO METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1
RO-ARMYCATERING SA OSPATAR (CHELNER) 10
SOCIAL WOOD SRL PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1
RO-ARMYCATERING SA SEF DEPOZIT 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR MANUAL/ARTIZANAL 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
WERCO METAL SRL TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE 2

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

ADEZIUNE PLUS ALBA

BOSCH AUTOMOTIVE SRL ANALIST CALITATE 3
PEK KOLI SRL BRUTAR 1
I.A.M.U. SA ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 22
I.A.M.U. SA INGINER MECANIC 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 3
I.A.M.U. SA JURISCONSULT 1
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 5
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 70
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 4
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL SEF SERVICIU MARKETING 1
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONTROLOR CALITATE 1
DONNA CONFEZIONI S.R.L. FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1
AIRON CONFECŢII SRL LACATUS MECANIC 1
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 5
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 5
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 4
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 3
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 3
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1
AIRON CONFECŢII SRL SUDOR 1
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

INDREI COSMIN IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 3

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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