20 ianuarie 2021

Ziarul Unirea

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 250 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud și Blaj. Oferta completă AJOFM

de Ziarul Unirea

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 250 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud și Blaj. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

ELIT

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1
TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
SC CRISTIANO KING SRL CONDUCATOR AUTO 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 5
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
IPEC SA ELECTRICIAN 4
SC SORIA VIGO SRL CONDUCATOR AUTO 1
VCST OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
VCST TEHNICIAN MENTENANTA 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

UZINA DE VAGOANE LACATUS VAGON 1
UZINA DE VAGOANE SUDOR 2
UZINA DE VAGOANE VOPSITOR 2
UZINA DE VAGOANE LACATUS MECANIC 3
SC SERVICII ALE-INN SRL BUCATAR 2
SC SERVICII ALE-INN SRL OSPATAR 2

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER PRODUCTIE 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ PLANIFICATOR 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Doi tineri din Alba, de 19 și 20 de ani, cercetați pentru FURT: Ar fi sustras 4 biciclete cu valori cuprinse între 3.000 și 1.500 de lei

Doi tineri din Alba, de 19 și 20 de ani, sunt cercetați pentru FURT după ce ar fi sustras 4… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Lasă un comentariu

Salvează-mi numele, adresa de e-mail și site-ul meu, în acest browser, pentru data viitoare când doresc să comentez. Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

• Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea datelor dvs. pe acest site web.


NOTĂ: Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lăsați. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a comenta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul ziarulunirea.ro nu raspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.