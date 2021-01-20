LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 250 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud și Blaj. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1
TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
SC CRISTIANO KING SRL CONDUCATOR AUTO 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 5
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
IPEC SA ELECTRICIAN 4
SC SORIA VIGO SRL CONDUCATOR AUTO 1
VCST OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
VCST TEHNICIAN MENTENANTA 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
UZINA DE VAGOANE LACATUS VAGON 1
UZINA DE VAGOANE SUDOR 2
UZINA DE VAGOANE VOPSITOR 2
UZINA DE VAGOANE LACATUS MECANIC 3
SC SERVICII ALE-INN SRL BUCATAR 2
SC SERVICII ALE-INN SRL OSPATAR 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER PRODUCTIE 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ PLANIFICATOR 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1