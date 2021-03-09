LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 186 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
EQUAL WEB DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 7
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ASISTENT MANAGER 1
DODO CHITI HOTELS SRL CAMERISTA HOTEL 2
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1
EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
CEC BANK SA INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 1
IMSAT-ALBA SA INGINER ELECTRICIAN 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1
IPEC SA INGINER MECANIC 1
CONSILIUL JUDETEAN ALBA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL LABORANT CHIMIST 1
IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2
IPEC SA MARCATOR PIESE 5
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20
NORART EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2
SOCIAL WOOD SRL PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1
DODO CHITI HOTELS SRL RECEPTIONIST 3
TRANSILVANIA EXCAVATII SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR MANUAL/ARTIZANAL 1
SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN DEVIZE SI MASURATORI ÎN CONSTRUCTII 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
HULEA INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
POMPONIO SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1
POMPONIO SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
POMPONIO SRL FIERAR BETONIST 1
POMPONIO SRL LACATUS MECANIC 1
POMPONIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
POMPONIO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
MOGUT JUNIOR SRL CIOPLITOR-MONTATOR PIATRA, MARMURA 1
WERCO METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1
WERCO METAL SRL TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
I.A.M.U. SA ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 2
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA INGINER MECANIC 5
I.A.M.U. SA JURISCONSULT 1
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
PEPCO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
PUNCT DE LUCRU CÂMPENI – 0725 225884
CAMPENI APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
SIPIGFERM SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1
LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4
DONNA CONFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFEZIONI SRL CONTROLOR CALITATE 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 5
ELECTRIKA SANTOS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
DONNA CONFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
DONNA CONFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 2
TAORMINA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
DONNA CONFEZIONI SRL SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1