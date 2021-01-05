LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 180 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Cugir. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
IPEC SA MARCATOR PIESE 15
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
MARI CIPI CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4
ALBA SERENDIPITY SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ALBA SERENDIPITY SRL AGENT DE VÂNZARI 1
TIGROS MARK TECH SRL INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1
MULTIBRANDS BOUTIQUE SRL VÂNZATOR 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ INGINER PRODUCTIE 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ PLANIFICATOR 2
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
NOVA MODUL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1