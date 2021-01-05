5 ianuarie 2021

Ziarul Unirea

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 180 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Cugir. Oferta completă AJOFM

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LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 180 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Cugir. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

IPEC SA MARCATOR PIESE 15
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
MARI CIPI CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4
ALBA SERENDIPITY SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ALBA SERENDIPITY SRL AGENT DE VÂNZARI 1
TIGROS MARK TECH SRL INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1
MULTIBRANDS BOUTIQUE SRL VÂNZATOR 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ INGINER PRODUCTIE 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ PLANIFICATOR 2
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881

NOVA MODUL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

DGASPC Alba: Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot cere gratuitate pentru transportul interurban sau pentru decontarea carburantului. Unde poate fi depusă cererea
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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba informează, persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Bărbat de 58 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu. A mers pentru a se împăca cu fosta concubină
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Polițiștii din Cugir su fost sesizați de către o femeie din oraș referitor la faptul că fostul concubin nu ar Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ACCIDENT rutier pe DN74, în zona „Dealu Mare”: Doi tineri au ajuns la spital după ce un autotractor a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism
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Un ACCIDENT rutier a avut loc luni pe DN74, în zona „Dealu Mare”: Doi tineri au ajuns la spital după Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Revelion „de poveste” pentru un tânăr din Cugir. S-a îmbătat și a încercat să fure o mașină și o baterie de la un utilaj agricol, pe care apoi le-a abandonat. Este CERCETAT pentru furt
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Un tânăr a fost reținut de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos, pentru furt. În noaptea dintre ani, Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Tripletă de infracțiuni: Tânăr de 23 de ani din Sibiu, depistat de polițiștii din Alba, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat, cu plăcuțe false și fără permis de conducere
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Un tânăr de 23 de ani din Sibiu a fost depistat de către polițiștii din Sebeș, în timp ce conducea Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Continuă acțiunile în Alba pentru respectarea măsurilor de protecție individuală și combatere COVID-19: 87 de persoane sancționate, în ultimele 24 de ore
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Continuă activitățile pentru verificarea modului în care este respectată Legea nr 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

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