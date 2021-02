LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 165 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

ALBA ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

ALBA ALBA IULIA DISKONT ROMTRADE SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0747112019

ALBA ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 0790229953

ALBA ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 025831137

ALBA ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 9 0790229953

ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ASISTENT MANAGER 1 0372133700

ALBA ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1 0372568838

ALBA ALBA IULIA SC REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258806002

ALBA ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0369454980

ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372609132

ALBA ALBA IULIA MIRON MARIUS CONSTRUCT S.R.L. FAIANTAR 2 0720760929

ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1 0372133700

ALBA ALBA IULIA BEST MOB SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0751286358

ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL LABORANT CHIMIST 1 0372133700

ALBA ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0372568838

ALBA ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1 0722685526

ALBA ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0737466103

ALBA ALBA IULIA LACTALIS LOGISTIC S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0739005288

ALBA ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5 0790229953

ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4 0372609132

ALBA ALBA IULIA MIRON MARIUS CONSTRUCT S.R.L. MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 6 0720760929

ALBA ALBA IULIA SC REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0258806002

ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0372609132

ALBA ALBA IULIA SC THERMO HEAT RUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258708190

ALBA ALBA IULIA SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 0258805112

ALBA ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

ALBA ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0743455963

ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1 0372609132

ALBA ALBA IULIA BEST MOB SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0751286358

ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 0372133700

ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372133700

ALBA ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0790229953

ALBA ALBA IULIA GEORGE & MERI SRL VÂNZATOR 1 0742227501

ALBA ALBA IULIA WAKE UP CUGIR SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 1 0258751076

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

ALBA BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

ALBA BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 10 0258807805

ALBA BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 1 0258807805

ALBA BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 1 0258807805

ALBA BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

ALBA BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

ALBA BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907

ALBA BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR 2 0258807805

ALBA BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907

ALBA BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0258807805

PUNCT DE LUCRU CÂMPENI – 0725 225884

ALBA CAMPENI APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1 0740778400

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881

ALBA CUGIR WAKE UP CUGIR SRL AJUTOR BUCATAR 1 0258751076

ALBA CUGIR WAKE UP CUGIR SRL AJUTOR OSPATAR 1 0258751076

ALBA CUGIR WAKE UP CUGIR SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0258751076

ALBA CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5 0729399359

ALBA CUGIR WAKE UP CUGIR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0258751076

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0759011561

ALBA SEBEŞ ELECTRIKA SANTOS S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0741362752

ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 2 0759011561

ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561