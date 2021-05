LISTA| Medicii de familie din județul Alba, unde poate fi administrat vaccinul anti-COVID de la Johnson

DSP Alba a transmis astăzi, 24 mai, lista medicilor de familie din județul Alba unde poate fi administrat vaccinul Johnson, în doză unică.

De asemenea, DSP Alba a mai transmis că va asigura tot necesarul de seruri pentru cetățenii care doresc vaccinarea.

Peste 82 mii de doze de vaccin Johnson & Johnson au fost distribuite în ţară, însă vaccinarea propriu-zisă în cabinetele medicilor de familie bate pasul pe loc, chiar și în Capitală, unde până miercuri nu a fost astfel vaccinată nicio persoană, conform TVR.

”Dacă se pune problema să sunăm noi la telefon pe toți cei de pe lista noastră, asta fură ceva timp și noi mai avem și alte lucruri de făcut. Sunt pacienți care vin cu rețete, care vor analize, copii care trebuie vaccinați cu vaccinurile din schema obligatorie și așa mai departe. (…) Am primit mail săptămâna trecută pentru a fi întrebați când suntem găsiți să ni se livreze dozele de vaccin și recunosc cinstit că am refuzat. În primul rând, nu am o listă suficient de lungă de doritori ai vaccinului Johnson & Johnson”, a explicat, printre altele, medicul de familie Eva Cristescu, la Digi24.