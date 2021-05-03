LISTA ACTUALIZATĂ| Cum vor merge la școală elevii din județul Alba, în perioada 05 – 07 mai: LISTA școlilor și SCENARIUL în care se încadrează

Cum vor merge la școală elevii din județul Alba, în perioada 05 – 07 mai: LISTA școlilor și SCENARIUL în care se încadrează
Scenariile în care vor funcționa unitățile de învățământ din județul Alba în perioada 05 – 07 mai au fost stabilite luni, 3 mai în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.
Contatând că după aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru săptămâna 05 – 07 mai 2021, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.120 din 29.04.2021, a fost publicat în Monitorul Oficial nr.462/29.04.2021, Ordinul comun ME/MS nr. 3755/560 din 29.04.2021, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin care scenariile 2 și 3 au fost contopite.
Nr. crt Unitatea de învățământ Localitate Rata de incidența comunicată de DSP Scenariu
1 LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD ABRUD 3.06 2
2 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD 3.06 2
3 COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD 2.32 2
4 COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD 2.32 2
5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD AIUD 2.32 2
6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD AIUD 2.32 2
7 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD AIUD 2.32 2
8 SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD 2.32 2
9 SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD 2.32 2
10 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
11 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
12 COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
13 COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3
14 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
15 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
16 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
17 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
18 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
19 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
20 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
24 GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
25 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
26 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
27 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
28 LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
29 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
30 LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
31 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
32 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
33 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
34 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
35 SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
36 SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
37 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
38 SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
39 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.87 2
40 LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC ALBAC 0 1
41 SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMAŞU MARE 0 1
42 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI ARIEŞENI 1.23 2
43 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU AVRAM IANCU 1.37 2
44 LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIEŞ 1.31 2
45 SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN 0 1
46 SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA BISTRA 1.32 2
47 COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ 3.66 2
48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ BLAJ 3.66 2
49 LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ BLAJ 3.66 2
50 LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ BLAJ 3.66 2
51 LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ 3.66 2
52 SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 3.66 2
53 SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ BLAJ 3.66 2
54 SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA BLANDIANA 2.19 2
55 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.88 1
56 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM BUCIUM 0 1
57 SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CÂLNIC 0 1
58 COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÂMPENI 5.72 2
59 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI CÂMPENI 5.72 2
60 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI CÂMPENI 5.72 2
61 SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CÂMPENI 5.72 2
62 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI CÂMPENI 5.72 2
63 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE 2.98 2
64 SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGĂU MARE 0 1
65 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 2.61 2
66 SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD 2.77 2
67 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD 2.32 2
68 SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA CIURULEASA 0 1
69 SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRĂCIUNELU DE JOS 6.1 2
70 SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICĂU 1.5 2
71 COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR CUGIR 2.22 2
72 LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR 2.22 2
73 SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR 2.22 2
74 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 2.22 2
75 SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 2.22 2
76 SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR CUGIR 2.22 2
77 SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT CUT 2.35 2
78 SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMÂNĂ 1.28 2
79 SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOŞTAT 0 1
80 SCOALA GIMNAZIALA DRASOV SPRING 0.38 1
81 SCOALA GIMNAZIALA FARAU FĂRĂU 0 1
82 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS GALDA DE JOS 2.23 2
83 SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GÂRBOVA 1.85 2
84 SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS GÂRDA DE SUS 0 1
85 SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPÂRTA 0.86 1
86 SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA 2.06 2
87 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU 1.71 2
88 SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE ÎNTREGALDE 0 1
89 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI 0.94 1
90 SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE 3.31 2
91 SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUĂ 1.16 2
92 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 0.39 1
93 SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA LUPŞA 1.02 2
94 SCOALA GIMNAZIALA METES METEŞ 2.14 2
95 SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT MIHALŢ 1.54 2
96 SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 1.51 2
97 SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOŞ 2.58 2
98 SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOŞLAC 4.96 2
99 GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES OCNA MUREŞ 2.79 2
100 LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES OCNA MUREŞ 2.79 2
101 LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MUREŞ 2.79 2
102 SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 2.79 2
103 SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 2.79 2
104 SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS OCOLIŞ 3.64 2
105 SCOALA GIMNAZIALA OHABA OHABA 0 1
106 SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI SEBEȘ 2.1 2
107 SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS PIANU DE SUS 1.12 2
108 SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI 0 1
109 SCOALA GIMNAZIALA PONOR PONOR 1.51 2
110 SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POŞAGA DE JOS 3.13 2
111 SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RĂDEŞTI 1.55 2
112 SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RIMETEA 1 1
113 SCOALA GIMNAZIALA RAMET RÂMEŢ 0 1
114 SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS ROŞIA DE SECAŞ 1.86 2
115 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA ROŞIA MONTANĂ 1.46 2
116 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA SĂLCIUA 1.4 2
117 SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SĂLIŞTEA 2.11 2
118 SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SĂSCIORI 0.77 1
119 SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SÂNCEL 1.92 2
120 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SÂNTIMBRU 1.32 2
121 SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA SCĂRIŞOARA 0.65 1
122 COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES SEBEŞ 2.1 2
123 GRADINITA „HEIDI” SEBES SEBEŞ 2.1 2
124 GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES SEBEŞ 2.1 2
125 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBEŞ 2.1 2
126 LICEUL GERMAN SEBES SEBEŞ 2.1 2
127 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES SEBEŞ 2.1 2
128 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES SEBEŞ 2.1 2
129 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBEŞ 2.1 2
130 SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES SEBEŞ 2.1 2
131 SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL 5.4 2
132 SCOALA GIMNAZIALA STREMT STREMŢ 3.68 2
133 SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT ŞIBOT 1.24 2
134 SCOALA GIMNAZIALA SONA ŞONA 1.61 2
135 SCOALA GIMNAZIALA SUGAG ŞUGAG 1.73 2
136 LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUŞ 2.49 2
137 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ BLAJ 3.66 2
138 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA 2.64 2
139 SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOŢILOR 0.75 1
140 SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGĂ 1.27 2
141 SCOALA GIMNAZIALA VIDRA VIDRA 1.29 2
142 SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINŢU DE JOS 1.63 2
143 LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 0.63 1