LISTA actualizată a statelor din „zona galbenă”. CARANTINĂ pentru toți românii care se întorc din țările sau zonele afectate

CNSU a aprobat duminică seară lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea la domiciliu/ în locaţia declarată timp de 14 zile.

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 17 din 14.03.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență:

Țară\ Rata de incidență cumulată la 100.000 locuitori

Cehia – 1572.0

Estonia – 1397.1

San Marino – 1343.9

Muntenegru – 1318.0

Malta – 720.4

Serbia – 704.5

Iordania – 655.2

Ungaria – 645.5

Seychelles – 597.9

Liban – 593.8

Israel – 587.6

Slovacia – 567.9

Suedia – 527.6

Slovenia – 520.7

Bahrain – 516.8

Bonaire, Saint Eustatius and Saba – 514.9

Palestina – 492.6

Andorra – 485.7

Monaco – 462.4

Letonia – 461.9

Republica Moldova – 458.6

Albania – 444.5

Franța – 444.2

Italia – 433.0

Polonia – 427.6

Aruba – 407.4

Cipru – 407.4

Brazilia – 402.9

Luxemburg – 400.6

Saint Lucia – 397.0

Emiratele Arabe Unite – 387.4

Kuweit – 385.9

Insulele Turks si Caicos – 382.3

Macedonia de Nord – 379.4

Maldive – 374.6

Kosovo – 371.3

Puerto Rico – 364.1

Olanda – 362.1

Isle of Man – 361.0

Bulgaria – 340.1

Austria – 337.9

Uruguay – 327.9

Liechtenstein – 309.7

Lituania – 306.6

Chile – 300.9

Bosnia and Herzegovina – 297.3

Belgia – 288.2

Peru – 266.0

Marea Britanie ** – 151.4

Africa de Sud ** – 27.7

Spania*** – 14.9

Sursa: g4media.ro