LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 02 ianuarie 2021 – 15 ianuarie 2021

Situația cazurilor active, conform informațiilor transmise de DSP Alba, în perioada 02 – 15 ianuarie 2021, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:

TOTAL 378259 759 2,01

MEDIU URBAN 227452 540 2,37

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76617 244 3,18

1213 MUNICIPIUL AIUD 25485 41 1,61

1348 MUNICIPIUL BLAJ 20761 38 1,83

1874 MUNICIPIUL SEBES 32949 76 2,31

1151 ORAȘ ABRUD 5288 6 1,13

2915 ORAȘ BAIA DE ARIES 3831 2 0,52

1455 ORAȘ CÂMPENI 7448 19 2,55

1696 ORAȘ CUGIR 25777 63 2,44

1794 ORAȘ OCNA MURES 14025 21 1,50

8096 ORAȘ TEIUS 7291 21 2,88

1936 ORAȘ ZLATNA 7980 9 1,13

MEDIU RURAL 150807 219 1,45

2130 ALBAC 2001 –

2309 ALMASU MARE 1249 –

2381 ARIESENI 1643 –

2577 AVRAM IANCU 1482 3 2,02

2988 BERGHIN 1937 3 1,55

3039 BISTRA 4598 –

3397 BLANDIANA 924 1 1,08

9026 BUCERDEA GRANOASA 2279 2 0,88

3459 BUCIUM 1427 2 1,40

4106 CALNIC 2022 1 0,49

3761 CENADE 1013 1 0,99

3805CERGAU 1633 4 2,45

3841 CERU-BACAINTI 290 –

3958 CETATEA DE BALTA 3077 6 1,95

1071 CIUGUD 3256 11 3,38

4008 CIURULEASA 1156 –

4188 CRACIUNELU DE JOS 2147 10 4,66

4142 CRICAU 2008 –

9019 CUT 1278 1 0,78

4240 DAIA ROMANA 3134 17 5,42

4268 DOSTAT 1020 1 0,98

4302 FARAU 1500 2 1,33

4366 GALDADEJOS 4516 13 2,88

4482 GARBOVA 2146 4 1,86

4525 GARDA DE SUS 1528 –

4703 HOPARTA 1154 1 0,87

4767 HOREA 1949 5 2,57

4927 IGHIU 7057 14 1,98

4981INTREGALDE 568 2 3,52

5103JIDVEI 5340 4 0,75

5167 LIVEZILE 1235 –

5210 LOPADEA NOUA 2623 4 1,52

5309 LUNCA MUREȘULUI 2591 2 0,77

5336 LUPSA 2961 1 0,34

5577 METES 2827 9 3,18

5700 MIHALȚ 3297 16 4,85

5755 MIRASLAU 1990 1 0,50

5826 MOGOS 777 –

6048 N OS LAC 1835 –

6119 OCOLIȘ 558 –

6164 OHABA 664 3 4,52

6217 PIANU 3585 6 1,67

6271 POIANA VADULUI 1064 –

6397 PONOR 700 –

6468 POSAGA 967 –

6547 RADESTI 1311 –

6627 RAMET 546 –

6592 RAMETEA 1005 –

6930 ROȘIA DE SECAS 1623 –

6761 ROȘIA MONTANA 2741 2 0,73

6976 SALCIUA 1439 –

7044 SALISTEA 2387 3 1,26

7348 SANCEL 2614 3 1,15

7384 SANTIMBRU 3047 2 1,31

7099 SASCIORI 6498 5 0,77

7197 SCARISOARA 1561 –

7810 SIBOT 2440 2 0,82

7446 SOHODOL 1678 4 2,38

7865 SONA 4380 8 1,83

7945 SPRING 2651 1 0,38

7767 STREMT 2471 10 4,05

8014 SUGAG 2880 6 2,08

8158 UNIREA 4952 8 1,62

8229 VADU MOȚILOR 1349 3 2,22

8354 VALEA LUNGA 3175 3 0,94

8425 VIDRA 1537 –

8826 VINTU DE JOS 5516 7 1,27