Liderii USR-PLUS Alba, DEZAMĂGIȚI de numirea lui Viorel Rașcovici, subprefectul cu o patalama obținută la fabrică de diplome

Liderii USR-PLUS Alba, DEZAMĂGIȚI de numirea lui Viorel Rașcovici, subprefectul cu o patlama obținută la fabrică de diplome

Beniamin Todosiu, co-președinte USR-PLUS și deputat din partea Alianței, a declarat, în mod neoficial, că dacă ar fi fost la latitudinea sa, ar fi ales un alt om pentru această funcție. Mai mult, din cauza acestui scandal, acesta ar fi reconsiderat decizia de a intra în politică, dacă ar fi avut șansa „să dea timpul înapoi”.

De asemenea, acesta a mai declarat oficial că: „Biroul județean a făcut cele 3 propuneri către Biroul Național USR. Faptul ca avem un coleg în instituția prefecturii care să urmărească activitatea instituției este un lucru pozitiv. Consider ca Rascovici Viorel este omul potrivit la locul potrivit și am încredere ca își va îndeplini atribuțiile care le are in instituția Prefecturii.”

La rândul său, Mihail David, a transmis următoarele: „Biroul Județean PLUS Alba și Biroul Național PLUS nu au fost implicate în numirea Subprefectului Județului Alba, întrucât la atribuirea națională dintre PLUS și USR, județul nostru a revenit colegilor de la USR.

Domnul Viorel Rașcovici a fost numit subprefect al Județului Alba în urma unui vot dat în Biroul Județean USR Alba și a deciziei luate în Biroul Național USR. Am toata încredera în faptul că domnul Rașcovici își va clarifica situația cu privire la diploma sa de studii”.

Ministerul Administraţiei şi Internelor face o analiză cu privire la legalitatea diplomei de facultate a acestuia, după ce Raşcovici a dat o declaraţie pe propria răspundere, înainte de a fi numit în funcţie, prin care şi-a asumat faptul că este absolvent legal de studii superioare.

Subprefectul nu a pezentat încă diploma de studii superioare. Acesta a absolvit în 2005, la fără frecvenţă, Facultatea de Drept din cadrul unei universităţi ”fantomă”: Universitatea Internaţională Deschisă Tehnoeconomia Europeană – Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. Aceasta este, de fapt, o ”fabrică de diplome false”. Instituţia nu a obţinut niciodată acreditare sau autorizaţie provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Timp de mulți ani, această universitate privată a fost considerată o ”fabrică de diplome false”, iar rectorul acesteia a fost cercetat în mai multe dosare penale, fiind chiar și reținut la un moment dat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, dar, în final, a scăpat de toate anchetele. Instituția nu a obținut niciodată autorizație de la Ministerul Educației Naționale, dar, timp de apoape 30 de ani, a eliberat zeci de mii de diplome. Pe site-ul ministerului, Universitatea Internaţională deschisă Tehnoeconomia Europeană nu apare în lista celor acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu.

Viorel Rascovici (51 ani) a absolvit această universitate în martie 2005. Acesta susține că la momentul respectiv, funcționa în baza unei autorizații definitive și executorii emise de o instanță de judecată în 1991. ”Ordonanța nr. 75 cu privire la calitatea învățămâtului superior a apărut în iulie 2005, după patru luni de la momentul la care am absolvit. Principiul de drept este că legea nu este retroactivă. Am urmat Facultatea de Drept timp de cinci ani la fără frecvență, după care m-a înscris la Universitatea Babeș-Bolyai la un curs postuniversitar de două semestre”, spune Viorel Rascovici.