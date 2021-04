Jurnalistul Cristian Tudor Popescu: „Mă înfioară cei de la USR-PLUS. Mestecă talaș de partid fără să clipească”

Cristian Tudor Popescu susține că membrii și activiștii USR-PLUS au preluat modelul vechilor partide și comunică exclusiv pe baza punctajelor de partid. CTP consideră că asta este ”înfiorător”, pentru că niște tineri ”mestecă talaș de partid fără să clipească”.

”Ceea ce mă îndurerează la acești băieți, la aceste fete… Sunt tineri, reprezentau o speranță. I-am votat în 2019 la europarlamentare. Eu am votat cu USR PLUS, am pus niște speranțe în ei… Ce mă înfioară este capacitatea de a mesteca talaș de partid fără să clipească. O știu p-asta, o știu de la politicarii vechi, încă de pe vremea lui Ceaușescu, dinainte de 89. Era o școală puternică, veche… Atunci se dădeau niște cuvinte cheie, de la partid, de sus, de la propagandă, iar activiștii repetau, îți împuiau capul din orice poziție, orice subiect ai fi avut.

Au venit cohortele – și sunt pe net, ale USR-ului. Și, iar ceva care îmi dă fiori. Sunt mulți dintre ei – și asta am spus-o de acum doi ani – că seamănă la limbaj cu AUR, printre susținătorii USR PLUS. Adică amenințări, înjurături pestilențiale. O minoritate foarte prezentă care apără cauza.

Ce mi-a dat această senzație de frig este capacitatea acestor tineri de a repeta ca niște automatoni, toți, aceleași lucruri. De dimineață s-a dat de la partid – „Premierul este imatur”. „Nici măcar nu s-a consultat”. „A luat această hotărâre fără să ne anunțe”… Fraze tip, standard, pe care fiecare dintre ei le-a pronunțat.

Asta e teribil. De aceea eu n-am fost membru al niciunui partid, începând cu Partidul Comunist. N-am fost capabil. Am această neputință. N-aș fi putut vreodată ca în loc să-mi exprim părerea mea despre realitate, așa cum o văd eu în momentul respectiv, să livrez ceea ce mi s-a spus de la partid. Ăsta e „punctajul”, cum se numește el, și astea sunt lucrurile pe care le spui.

Unii dintre ei și zâmbeau. Domnul Dragoș Pâslaru, care vorbea de la Bruxelles, doamna Cristina Prună… Deci vorbeau, zâmbeau când spuneau lucrurile astea, „punctajul”, băgau textul, punctajul, zâmbeau, domne. Zâmbeau!”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

Sursa: stiripesurse.ro