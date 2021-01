ÎPS Teodosie, mesaj pentru credincioși de Bobotează. „Sărbătorile niciodată nu pot fi ocolite sau amânate sau restricţionate”

„Sărbătorile niciodată nu pot fi ocolite sau amânate sau restricţionate” a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, la slujba de Bobotează oficiată în Portul Tomis miercuri. Acesta a mai spus: „Nădăjduim ca după această sărbătoare, luând apă sfinţită (…), să vă umpleţi de darul sfinţeniei, să se depărteze de la noi toată boala, toată neputinţa, toată necredinţa, căci şi din necredinţă vine boala, toată frica, toate lucrările celui viclean”.

Cele trei cruci aruncate în apă de IPS Teodosie au fost recuperate de trei tineri, despre care prelatul a afirmat că au făcut „vaccinul anti-coronavirus” înotând în mare. După terminarea slujbei, oamenii s-au înghesuit pentru a primit sticle cu apă sfinţită.

„Iubiţi credincioşi, iată-ne, am sfinţit şi anul acesta apa la malul mării. Este sărbătoarea sfinţeniei ce vine din cer asupra apei, dar şi asupra noastră. Eu nădăjduiesc că această sărbătoare va aduce sărbătoare şi în sufletele noastre pentru că Dumnezeu a văzut răvna dumneavoastră şi sărbătorile niciodată nu pot fi ocolite sau amânate sau restricţionate, că Dumnezeu nu poate fi restricţionat, este stăpânul vieţii noastre, de aceea noi nădăjduim ca după această sărbătoare, luând apă sfinţită până pe 14 ianuarie, în fiecare dimineaţă, după rugăciune, să vă umpleţi de darul sfinţeniei, să se depărteze de la noi toată boala, toată neputinţa, toată necredinţa, căci şi din necredinţă vine boala, toată frica, toate lucrările celui viclean, şi iată am venit aici să ne sfinţim noi, să sfinţim şi marea, care este locul unde toţi oamenii vor să ajungă măcar o dată pe an, marea care are şi calităţi vindecătoare pentru cei ce înoată în ea, şi iată apa mării cu sarea ei este vindecătoare trupurilor noastre”, a afirmat IPS Teodosie, în Portul Tomis.

El a spus că a fost o zi cu soare, ca de toamnă, dar că speră să vină şi iarna, „că trebuie să vină, ca să mai omoare microbii care năvălesc toamna şi primăvara, iar când iarna este ger noi suntem mai sănătoşi”.

Ulterior, el a plecat cu o barcă pe mare, unde a sfinţit apa, apoi a aruncat în mare trei cruci, iar mai mulţi tineri au sărit după ele.

Crucile au fost scoase de trei tineri, dintre care doi salvamari. Unii au reuşit şi în anii trecuţi să recupereze crucile din apă. Cei trei au fost binecuvântaţi de IPS Teodosie, el spunând că cei trei au făcut vaccinul anti-coronavirus înotând în mare, fiind „cel mai bun vaccin”.

IPS Teodosie a mulţumit oamenilor că l-au ascultat şi au venit la ceremonie, dar şi poliţiştilor şi jandarmilor. „Nădăjduim să se depărteze toată boala, cum spune rugăciunea. De la suflet vine sănătatea trupului”, a afirmat el.

Ulterior, el a trecut pe lângă oamenii adunaţi la gardurile amplasate de jandarmi, stropindu-i cu apă sfinţită, după care s-a urcat în caleaşcă şi a plecat.

După aceea a început distribuirea de către jandarmi a sticlelor cu apă sfinţită, oamenii înghesuindu-se pentru a le primi. În Portul Tomis au fost organizate cinci puncte de distribuire a recipientelor cu apă sfinţită.

De asemenea, carele trase de boi şi măgari au pornit prin Constanţa pentru a oferi oamenilor apa sfinţită din butoaie. Câteva sute de persoane s-au adunat, miercuri, în faţa Catedralei Arhiepiscopale din Constanţa, de unde au plecat în procesiunea de Bobotează către Portul Tomis, IPS Teodosie spunându-le credincioşilor ca acolo să păstreze distanţa fizică, „să nu supărăm autorităţile”. Între timp, numărul participanţilor a crescut, astfel că în Portul Tomis s-au aflat, potrivit estimărilor jandarmilor, 2.500-3.000 de persoane doar în spaţiul special delimitat. Oamenii au asistat la slujbă fără a respecta distanţarea. 15 patrule de jandarmi au mers printre oameni pentru a le cere să păstreze distanţa şi să poarte masca.

Sursă: stiripesurse.ro