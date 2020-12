IPEC Alba Iulia, lider mondial în producția de veselă menaj, a împlinit 30 de ani de inovare, eficiență și excelență în afaceri

”La mulți ani!” pentru una dintre firmele mari care fac din Alba Iulia nu doar un oraș de interes turistic, ci și de interes economic. E un mit urban acela că Alba Iulia nu are industrie, că nu are firme puternice, că nu oferă perspective de angajare și dezvoltare profesională. E un mit care s-a perpetuat pentru că firmele respective s-au dezvoltat organic, odată cu orașul, dar, mai ales pentru că managerii lor au preferat să tacă și să facă.

IPEC SA a împlinit 30 de ani. Lider mondial în producția de veselă menaj, IPEC SA a pornit la drum la 1 Decembrie 1990. În timp ce la Alba Iulia se sărbătorea pentru prima dată Ziua Națională a României, recent decretată ca fiind data Unirii Transilvaniei cu România, familia Covaciu nu avea timp de sărbătoare. Împinși de nevoie (multe destine s-au schimbat în acele vremuri imediat post-revoluționare), pe locul cireșilor din grădină, în acea zi, au turnat placa pentru primul lor spațiu de producție, o hală (mai degrabă o baracă din tablă) de 80 mp.

Au dotat-o cu un cuptor manufacturat de Cristian Covaciu și au început producția. Cuptorul s-a crăpat la prima ardere. Dar perseverența, îndârjirea și priceperea l-au reconstruit și l-au reumplut cu bibelouri și obiecte decorative, aceasta fiind atunci căutate pe piață. De data aceasta a funcționat. Și iar, și iar, atât de bine încât în doar cinci ani au început construcția primei hale industriale inaugurată în 1996, anul în care au renunțat la producția de bibelouri și au trecut la producția de ceramică de menaj, anul în care a început și colaborarea cu concernul IKEA, care este și în prezent clientul cu cel mai mare volum contractat.

Firma a continuat să se dezvolte, a urmat a doua hală industrială, a treia, a patra, a cincea și a șasea, 32.800 de mp. Toate cifrele prin care se evaluează soliditatea, fiabilitatea, adaptarea la piață a unei firme au crescut:

*vânzările au crescut de la 0,0008 milioane de euro în 2002 la aproximativ 30 de milioane de euro în 2020;

*Numărul angajaților de la 4 în 1991 la 700 în 2020 (și încă se caută oameni harnici, dornici să-și facă o carieră);

*Producția a crescut de la 6 milioane de bucăți în 2002 la peste 1 la sută din producția mondială în 2020;

*Clienții IPEC nu mai sunt doar în Alba Iulia, eventual România ca în 1991, ci sunt în 52 de țări pe toate continentele permanent locuite.

„Satisfacție, asta simt la 30 de ani de când am pornit pe acest drum, spune cu îndreptățire Elena Covaciu. A fost un drum greu, dar plin de satifacții. În 1990 am fost nevoită să plec de la Porțelanul și a trebuit să-mi iau, cum se spune, inima în dinți. Împreună cu familia am pornit pe un drum nou, pe cont propriu. La aniversarea a 30 de ani, le mulțumesc tuturor angajaților, clienților, partenerilor și colaboratorilor, pentru că au contribuit la împlinirea visului nostru”.

Atuul IPEC? Inovația! În anul 2000 la IPEC a fost instalați primii șase roboți second hand. Consumau energie cu toptanul, fiind mai costisitori decât un muncitor, și mulți au râs considerându-i o aventură inginerească, un moft. S-a dovedit a fi viziune! Acum IPEC are peste 300 de roboți și „moftul” și-a arătat valoarea economică permițând firmei să facă volume mari la costuri reduse și să investească în cercetare (peste 2000 de rețete proprii de masă ceramică și glazuri într-un singur an!) și oameni.

În ciuda credinței generale că robotizarea lasă oamenii fără loc de muncă, la IPEC nevoia de oameni este continuă și numărul angajaților a crescut odată cu numărul roboților de la 375 de persoane în 2005, de exemplu, la 700 acum. Rezultat al cercetării, IPEC a pus la punct chiar zilele acestea o tehnologie nouă la nivel mondial care permite presarea unei cești cu toartă cu tot (tehnologia clasică presupune lipirea toartelor) și tot aici s-a aplicat pentru prima dată industrial tehnologia de imprimare digitală pe produse. IPEC poate produce și chiuvete! Da, e și asta o noutate la nivel mondial pentru că le produce prin presare izostatică, același proces tehnologic prin care produce ceramica menaj.

„Ce înseamnă IPEC pentru mine, acum la 30 de ani? Normalitate! De 30 de ani ne străduim să fim cei mai buni. Să dezvoltăm tehnologii noi care să ne plaseze cu câțiva ani înaintea concurenței în privința proceselor tehnologice. Lumea se schimbă foarte repede, iar cea mai bună modalitate de a fi în pas cu tehnologia este să fii chiar tu cel care o dezvoltă, explică Cristian Covaciu, directorul general al IPEC.

„Și care sunt din perspectiva asta obiectivele de viitor?” „Am ambiția ca până în 2025 să finalizăm automatizarea, să nu mai pună omul mâna pe produs!” Și adăugăm: înființarea unui sistem de producere a energiei din surse verzi, extinderea capacităților de producție, crearea unui sistem de livrare a pieselor de schimb prin intermediul dronelor în interiorul IPEC, construcția unei fabrici de cești care să utilizeze 2 tehnologii unice în lume dezvoltate de IPEC, obținerea titlului de angajator de top în Europa, etc.

IPEC este și un jucător social, dincolo de locurile de muncă create.

A fost sponsor principal al echipei de elevi – XEO – a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, câștigători ai premiului național de robotică și reprezentantă a României la competiția mondială de robotică din SUA 2019, este membru fondator al învățământului dual în Alba Iulia – Școala profesională germană Alba, derulează împreună cu Univesitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia proiectul „Stagii integrate de practică și consiliere pentru absolvenții competitivi pe piața muncii”.

Chiar în aceste zile la Spitalul Județean de Urgență Alba au fost instalate trei ventilatoare, donație din partea IPEC. „Vrem să sprijinim comunitatea, vrem să ne implicăm în societate pentru că rolul social al unei companii este foarte important. Noi credem că o comunitate sănătoasă este un mediu sănătos pentru afaceri. Este o simbioză, dacă vreți”, explică Cristian Covaciu un alt aspect al preocupărilor sale.