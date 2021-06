Ion Ilie, căpitanul Unirii Alba Iulia la meciurile din Cupa României, din 1991: ”Eram supărați după 3-0 cu Craiova!”

Acum 30 de ani, Unirea Alba Iulia a izbutit o performanță uluitoare pentru acele vremuri, din postura de divizionară secundă a ajuns în semifinalele Cupei României, unde a fost eliminată după o dublă dramatică, 3-0 în retur pe “Cetate”, hat-trick al regretatului Neluțu Popa în repriza a doua, în poarta lui Florin Prunea, goalkeeperul echipei naționale la Mondialul de poveste din ’94, de Universitatea Craiova, ce a și realizat eventul (campionat și Cupa României) în ediția 1990/ 1991!

În acele meciuri de poveste, fundașul Ion Ilie era căpitanul unei echipe ce s-a luat la trântă cu granzii din Divizia A. Bucureștean, apărătorul central avea 25 de ani și era, de mic, suporter al “roș-albaștrilor” din “Ghencea”, victime de lux ale ardelenilor.

“Incredibil cum trece timpul și nu realizăm asta. Cu Unirea Alba Iulia am scris istorie și acum, după 30 de ani, trăim din amintiri”, a explicat Ion Ilie (foto, rândul de sus, al 4-lea de la dreapta la stânga), angajat la AJF Alba, antrenor și observator.

Pentru a ajunge să-și măsoare forțele cu Steaua și Universitatea Craiova, cele mai bune echipe ale României în acel sezon, “alb-negrii” conduși de antrenorul jucător Cornel Țălnar au plecat de jos, din fazele incipiente ale competiției “KO”. Astfel, gruparea din Cetatea Marii Uniri a trecut, pe rând, în deplasare, de Sticla Turda (3-1), Cuprul Abrud (4-3, după executarea loviturilor de departajare) și Oțelul Dr. Petru Groza (5-3, după executarea loviturilor de la 11 metri).

“De departe acele jocuri, cu Steaua și «Ștința» Craiova, au fost cele mai tari meciuri din carieră. Eram stelist de mic, dar n-am ținut cont. S-a și văzut în jocul meu, am dat totul, am făcut lumea fericită”, și-a amintit Ion Ilie, tatăl actualului jucător de la UTA Arad, Florin Ilie.

*Prima victimă de lux… FC Brașov!

Prima victimă de lux a fost FC Brașov, pe “Cetate”, în 12 decembrie 1990, echipa din Divizia A fiind eliminată după 120 de minute, scor 2-1 (1-1, 1-1). Gazdele au deschis scorul prin Nichimiș (23), dar trupa de sub Tâmpa a egalat până la pauză, gol Andrași I (35). Soarta calificării a fost decisă de celălalt fundaș lateral, Gică Georgescu ,în minutul 94, cu un șut printr-o pădure de picioare. Calificată în premieră în optimi, Unirea Alba Iulia a avut parte de un adversar considerat facil, la Cluj-Napoca, pe teren neutru, în 27 februarie 1991. Cavalerii Fluierului Bistrița, surpriza acelei ediții, a fost eliminată grație unei victorii scurte, gol al regretatului Iani Mitracu (42, după o combinație Țălnar – S. Mărginean).

*… A urmat nebunia!

Și au urmat cele două duble incredibile, cu Steaua și Universitatea Craiova, prima manșă, de fiecare dată în deplasare. În “Ghencea”, în manșa tur a sferturilor de finală, în 13 martie 1991, a fost primul șoc reușit de “buturuga mică” din Ardeal! Un egal, 1-1 (0-0), goluri Minea II, respectiv Vasile Borșa, ce a egalat din centrarea lui Nichimiș, urmat de “bomba” omologării 0-3 la “masa verde” întrucât Emerich Jenei mizase pe Basarab Panduru (abia venit de la CSM Reșița), ce era în stare de suspendare. În 1 mai, pe “Cetate” a fost un record de spectatori, peste 25.000 de suflete, iar Steaua, deși a învins cu 2-1 (2-0), goluri D. Petrescu (32 și 45), respectiv Hâncu (77), a spus “adio” cupei, după ce Vlădoiu (36) a văzut “roșu” direct pentru că a lovit un copi de mingi (juniorul Florin Țili)!!!

“Au fost enorm de multe momente de senzație în acea campanie! De plidă, când am ieșit la încălzire, pe «Cetate», în returul cu Steaua, m-au trecut fiorii, cu tribunele arhipline, ticsite, nu mai văzusem atâta lume niciodată la stadion! În acele 4 jocuri am dovedit că echipele din Divizia A nu ne sunt superioare. Am jucat practic de la egal la egal cu Steaua și Craiova în 3 din cele 4 meciuri, să nu uităm că am remizat în «Ghencea»”, a mai spus Ion Ilie.

Și a venit la rând semifinala de poveste cu Universitatea Craiova în rol de Goliath! Peste o săptămână, în 8 mai, în Bănie a fost 4-0 (2-0), goluri Olaru (10), N. Zamfir (29, după un fault la Timar, nesancționat), P. Badea (46, penalty), Săndoi (85), însă Mitracu a marcat un gol valabil la 0-2 (lucru recunoscut la final de antrenorul Sorin Cârțu și portarul Florin Prunea). În 29 mai 1991, pe “Cetate” în semifinală, s-a scris o pagină de istorie, cu Prunea umilit de Neluțu Popa cu golurile din minutele 48, 71 și 78 și un final în care “centralul” Constantin “Suceava” efectiv a fragmentat jocul pentru a stopa iureșul albaiulienilor ce visau la o uriașă calificare în finală!!!

“În returul contra oltenilor ne-am zis «ne mobilizăm și îi batem!». Ne-a ieșit, însă după joc, la 3-0, eram dezamăgiți că nu am ajuns în finală! Dacă se valida golul lui Iani din Bănie, ne calificam noi! Asta, ca sa nu mai zic că la Alba Iulia, după al treilea gol marcat de Neluțu, nu am mai fost lăsați de Gheorghe Constantin «Suceava» să mai ajungem în careul advers, a fluierat tot pentru Craiova!”, a adăugat Ion Ilie, component al celei mai iubite echipe din istoria fotbalului albaiulian, coleg în defensivă cu Iulian Nichimiș, “Limoniu” Mărginean, Gică Bran și Georgescu!

FOTO: Rândul de sus (de la stânga la dreapta): antrenorul Cornel Țălnar, Dăian, I. Mărginean, S. Mărginean, Rojneai, Seliuc, Ilie, Borșa, Gh. Bran, Cornel Simtion (antrenor cu portarii);

Rândul de jos (de la stânga la dreapta): Șipoș, T. Pop jr, Hâncu, Mitracu, Căian, Timar, I. Popa, Nichimiș, Georgescu (jucători care au plecat la cele veșnice).