ÎNȘELĂTORIE, la Alba Iulia prin metoda „Accidentul” și „SARS-COV-2”: ȚEAPĂ de 1000 de euro si 500 de lei. Recomandări de la IPJ Alba

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba atenţionează cetăţenii cu privire înşelăciunile comise prin metodele ACCIDENTUL si SARS COV 2. Doua persoane din Alba Iulia au fost abordate de escroci. Una a fost înşelata cu o importanta suma de bani.

Azi, 26 februarie 2021, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de un bărbat din municipiu, cu privire la faptul că bunica sa a fost sunat de către un individ care a pretins că este medic şi care i-a spus că nepotul sau a suferit un accident rutier si are nevoie urgenta de operatie.

Escrocul i-a solicitat femeii, in varsta de 75 de ani, din Alba Iulia, toti banii pe care-i are in casa. Victima i-a comunicat apelantului adresa de domiciliu, iar la scurt timp, la uşa sa, s-a prezentat un bărbat căruia i-a dat 1000 de euro si 500 de lei.

Tot azi, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de catre un barbat din municipiu cu privire la faptul ca a fost victima unei tentative de inselaciune. De aceasta data, escrocii au spus ca fiul barbatului, care este plecat in Spania, a fost infectat cu SARS COV 2 si are nevoie de ventilator mecanic. Barbatul a intrerupt discutia si a anuntat politia.

În ambele cazuri semnalate, poliţiştii continuă cercetările în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recomandă cetăţenilor să nu dea curs instrucţiunilor primite telefonic de la persoane necunoscute care pretind că ar avea calităţi oficiale; să verifice, pe un număr de telefon cunoscut deja, dacă situaţia relatată este reală’; să nu efectueze niciun transfer bancar şi să nu înmâneze bani unor persoane necunoscute care sunt trimise la ușa lor; să sune la Poliţie, pe numărul de urgenţă 112 sau să se adreseze, imediat, unităţii de poliţie pe raza căreia locuiesc şi să spună despre ce este vorba.