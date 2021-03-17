Înscrieri la clasa pregătitoare 2021 în județul Alba: Peste 2.700 de locuri disponibile în 153 de clase. Lista claselor și a unităților de învățământ

Inspectoratul Școlar Județean Alba a anunțat faptul că peste 2.700 de locuri în 153 de clase vor fi disponibile pentru planul de școlarizare 2021 – 2021.
Potrivit planului de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021, cele 2.774 de locuri sunt următoarele:
Normal / Step by Step / Buget / Limba română
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 1 25
LICEUL TEHNOLOGIC SEBES / SCOALA GIMNAZIALA „SILVIU CARPINISIANU” SEBES SEBEŞ 1 22
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 1 25
SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 1 20
Normal / Tradiţional / Buget / Limba germană
LICEUL GERMAN SEBES SEBEŞ 2 37
Normal / Tradiţional / Buget / Limba maghiară
COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD 1 22
Normal / Tradiţional / Buget / Limba română
SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA BISTRA 1 18
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1 22
SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CÂLNIC 1 24
SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA / SCOALA PRIMARA TATARLAUA TĂTÂRLAUA 1 13
SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD 1 15
SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRĂCIUNELU DE JOS 1 11
SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICĂU 1 16
SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMÂNĂ 1 20
SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS GALDA DE JOS 1 14
SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GÂRBOVA 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU 1 12
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU / SCOALA GIMNAZIALA IGHIEL IGHIEL 1 11
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU / SCOALA GIMNAZIALA SARD ŞARD 1 16
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI 1 20
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI / SCOALA GIMNAZIALA VESEUS VESEUŞ 1 16
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 1 20
SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT MIHALŢ 1 22
COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD 2 44
SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD 2 44
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 2 44
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA / SCOALA GIMNAZIALA MICESTI MICEŞTI 1 15
LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 25
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA / SCOALA GIMNAZIALA BARABANT BĂRĂBANŢ 1 22
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 4 88
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA 3 66
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 5 110
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 3 66
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 1 22
COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ 2 40
LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ 1 25
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ / SCOALA GIMNAZIALA „ION MICU BLAJ 1 15
Normal / Tradiţional / Buget / Limba română
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ / SCOALA GIMNAZIALA „PETRU PAVEL AARON” BLAJ BLAJ 1 12
SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 1 25
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBEŞ 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES SEBEŞ 2 44
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBEŞ 3 66
SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI PETREŞTI 2 50
SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOŞLAC 1 18
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD 2 44
LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIEŞ 1 11
SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CÂMPENI 2 49
SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR 2 34
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 1 25
SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 1 20
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MUREŞ 1 22
SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 3 66
LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUŞ 2 50
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA / SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ZLATNA ZLATNA 2 40
SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS PIANU DE SUS 1 15
SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS / SCOALA GIMNAZIALA „AUGUSTIN BENA” PIANU DE JOS PIANU DE JOS 1 16
SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SĂLIŞTEA 1 18
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SĂSCIORI 1 16
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI / SCOALA GIMNAZIALA LOMAN LOMAN 1 9
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI / SCOALA GIMNAZIALA RACHITA RĂCHITA 1 20
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI / SCOALA PRIMARA „DUVLEA-ZDRENGHEA” SEBESEL SEBEŞEL 1 20
SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SÂNCEL 1 13
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SÂNTIMBRU 1 10
SCOALA GIMNAZIALA SUGAG ŞUGAG 1 25
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA 1 13
SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGĂ 1 13
SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINŢU DE JOS 2 34
Normal / Tradiţional / Taxă / Limba română
LICEUL TEORETIC „SFANŢUL IOSIF” ALBA IULIA MUNICIPIUL ALBA IULIA 2 46
Normal / Waldorf / Buget / Limba română
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA MUNICIPIUL ALBA IULIA 1 22
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba germană
COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ MUNICIPIUL BLAJ 0,25 5
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba maghiară
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA FARAU / SCOALA PRIMARA MEDVES MEDVEŞ 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS / SCOALA PRIMARA OIEJDEA OIEJDEA 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUĂ 0,5 3
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA / SCOALA PRIMARA BETA BEŢA 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 0,25 3
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA ALBA IULIA 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ / SCOALA PRIMARA PETRISAT PETRISAT 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RÂMETEA 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA / SCOALA PRIMARA COLTESTI COLŢEŞTI 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA SONA / SCOALA GIMNAZIALA SANMICLAUS SÂNMICLĂUŞ 0,25 4
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba romani (rromani)
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA / SCOALA PRIMARA GURA ROSIEI ROŞIA MONTANĂ 0,25 5
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba română
LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOŢILOR” ALBAC ALBAC 0,5 15
LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOŢILOR” ALBAC / SCOALA PRIMARA CIONESTI CIONEŞTI 0,25 6
LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC / SCOALA PRIMARA DEALU LAMASOI DEALU LĂMĂŞOI 0,2 1
LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC / SCOALA PRIMARA DUPA PLESE DUPĂ PLEŞE 0,5 1
SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMAŞU MARE 0,2 2
SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE / SCOALA PRIMARA CIB CIB 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE / SCOALA PRIMARA GLOD GLOD 0,25 2
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI ARIEŞENI 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU AVRAM IANCU 0,25 6
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU / SCOALA PRIMARA TIRSA TÂRSA 0,33 5
SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN 0,5 9
SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN / SCOALA PRIMARA GHIRBOM GHIRBOM 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA / SCOALA GIMNAZIALA GIRDE GÂRDE 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA / SCOALA PRIMARA CIULDESTI CIULDEŞTI 0,2 2
SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA / SCOALA PRIMARA ACMARIU ACMARIU 0,25 6
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM / SCOALA PRIMARA BUCIUM CERBU CERBU 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM / SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI POIENI 0,2 3
SCOALA GIMNAZIALA CALNIC / SCOALA PRIMARA DEAL DEAL 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGĂU MARE 0,5 11
SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA CIURULEASA 0,5 5
SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA / SCOALA PRIMARA BUNINGINEA BUNINGINEA 0,25 7
SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT CUT 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOŞTAT 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT / SCOALA PRIMARA BOZ BOZ 0,25 7
SCOALA GIMNAZIALA FARAU FĂRĂU 0,5 7
SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS / SCOALA GIMNAZIALA BENIC BENIC 0,33 2
SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS / SCOALA PRIMARA GALDA DE SUS GALDA DE SUS 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS / SCOALA PRIMARA OIEJDEA OIEJDEA 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS GÂRDA DE SUS 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS / SCOALA PRIMARA OCOALE OCOALE 0,25 6
SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPÂRTA 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA / SCOALA PRIMARA SILIVAS SILIVAŞ 0,5 7
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba română
SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA 0,5 10
SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA / SCOALA PRIMARA TRIFESTI TRIFEŞTI 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU / SCOALA GIMNAZIALA TELNA ŢELNA 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE ÎNTREGALDE 0,5 2
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI / SCOALA GIMNAZIALA BALCACIU BĂLCACIU 0,5 10
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI / SCOALA PRIMARA FEISA FEISA 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE 0,25 9
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA / SCOALA GIMNAZIALA CIUGUZEL CIUGUZEL 0,5 5
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA / SCOALA PRIMARA BAGAU BĂGĂU 0,2 1
SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA LUPŞA 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA / SCOALA PRIMARA MUSCA MUŞCA 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA METES METEŞ 0,5 8
SCOALA GIMNAZIALA METES / SCOALA PRIMARA AMPOITA AMPOIŢA 0,25 6
SCOALA GIMNAZIALA METES / SCOALA PRIMARA „DIONISIE POPOVICIU” TAUTI TĂUŢI 0,25 6
SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU / SCOALA PRIMARA DECEA DECEA 0,34 8
SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOŞ 0,25 2
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD 0,5 8
SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD/ SCOALA GIMNAZIALA „LIVIU REBREANU” AIUD AIUD 0,5 5
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ TIUR 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ / SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” MANARADE MĂNĂRADE 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES / SCOALA GIMNAZIALA RAHAU RĂHĂU 0,5 12
SCOALA GIMNAZIALA OHABA OHABA 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI / SCOALA PRIMARA MIHOESTI MIHOEŞTI 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI / SCOALA PRIMARA VIRSI VÂRŞI 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR / SCOALA PRIMARA MUGESTI MUGEŞTI 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR / SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MIHU” VINEREA VINEREA 0,5 12
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES / SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS UIOARA DE JOS 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES / SCOALA GIMNAZIALA RAZBOIENI RĂZBOIENI-CETATE 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES / SCOALA PRIMARA CISTEIU DE MURES CISTEIU DE MUREŞ 0,5 8
SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES / SCOALA PRIMARA UIOARA DE SUS UIOARA DE SUS 0,25 5
LICEUL TEORETIC TEIUS / SCOALA PRIMARA CAPUD CĂPUD 0,5 7
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba română
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA / SCOALA GIMNAZIALA „SAVA ALBESCU” FENES FENEŞ 0,5 16
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA / SCOALA PRIMARA PIRITA PIRITA 0,25 4
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA / SCOALA PRIMARA TRAMPOIELE TRÂMPOIELE 0,25 2
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA / SCOALA PRIMARA VALEA MICA VALEA MICĂ 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS / SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI STRUNGARI 0,2 6
SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI / SCOALA PRIMARA COSTESTI COSTEŞTI 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI / SCOALA PRIMARA FAGETU DE SUS FĂGETU DE SUS 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI / SCOALA PRIMARA PASTESTI PĂŞTEŞTI 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POŞAGA DE JOS 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RĂDEŞTI 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS ROŞIA DE SECAŞ 0,5 3
SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS / SCOALA PRIMARA TAU TĂU 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS / SCOALA PRIMARA UNGUREI UNGUREI 0,5 8
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA / SCOALA GIMNAZIALA „CLOSCA” CARPINIS CĂRPINIŞ 0,5 9
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA / SCOALA PRIMARA GURA MINEI ROŞIA MONTANĂ 0,5 7
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA / SCOALA PRIMARA GURA ROSIEI GURA ROŞIEI 0,25 7
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA / SCOALA PRIMARA SALCIUA DE JOS SĂLCIUA DE JOS 0,5 8
SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA / SCOALA PRIMARA MARGINENI MĂRGINENI 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA / SCOALA PRIMARA TARTARIA TĂRTĂRIA 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI / SCOALA PRIMARA CAPILNA CĂPÂLNA 0,5 13
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI / SCOALA PRIMARA PLESI PLEŞI 0,5 2
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI / SCOALA PRIMARA TONEA TONEA 0,2 2
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU / SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA SÂNTIMBRU 0,2 2
SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA SCĂRIŞOARA 0,5 8
SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA / SCOALA GIMNAZIALA LAZESTI LĂZEŞTI 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA / SCOALA PRIMARA NEGESTI NEGEŞTI 0,5 3
SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL 0,25 5
SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL / SCOALA PRIMARA LUMINESTI LUMINEŞTI 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA STREMT STREMŢ 0,5 8
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba română
SCOALA GIMNAZIALA STREMT/ SCOALA GIMNAZIALA „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GEOAGIU DE SUS 0,5 5
SCOALA GIMNAZIALA STREMT / SCOALA PRIMARA ,, STEFAN METES” GEOMAL GEOMAL 0,5 2
SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT ŞIBOT 0,5 7
SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT / SCOALA PRIMARA BACAINTI BĂCĂINŢI 0,25 2
SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT / SCOALA PRIMARA BALOMIRU DE CIMP BALOMIRU DE CÂMP 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA SONA ŞONA 0,5 13
SCOALA GIMNAZIALA SONA / SCOALA GIMNAZIALA SANMICLAUS SÂNMICLĂUŞ 0,5 10
SCOALA GIMNAZIALA SONA / SCOALA GIMNAZIALA”GHEORGHE DANCU” BIIA BIIA 0,25 1
SCOALA GIMNAZIALA DRASOV DRAŞOV 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA DRASOV / SCOALA PRIMARA CUNTA CUNŢA 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA DRASOV / SCOALA PRIMARA SPRING ŞPRING 0,25 4
SCOALA GIMNAZIALA DRASOV / SCOALA PRIMARA VINGARD VINGARD 0,5 4
SCOALA GIMNAZIALA SUGAG / SCOALA PRIMARA MARTINIE MĂRTINIE 0,2 3
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA / SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE MAIER” UNIREA UNIREA 0,5 6
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA / SCOALA PRIMARA DUMBRAVA DUMBRAVA 0,5 7
SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOŢILOR 0,5 11
SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA / SCOALA PRIMARA LUNCA LUNCA 0,25 6
SCOALA GIMNAZIALA VIDRA VIDRA 0,25 3
SCOALA GIMNAZIALA VIDRA / SCOALA GIMNAZIALA PONOREL PONOREL 0,5 7
SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS / SCOALA PRIMARA VALEA VINTULUI VALEA VINŢULUI 0,25 9
SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS / SCOALA PRIMARA VURPAR VURPĂR 0,25 8
Normal / Tradiţional / Buget / Limba română
CENTRUL SCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVA ALBA IULIA MUNICIPIUL ALBA IULIA 1 6
LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ MUNICIPIUL BLAJ 1 4
Simultan / Tradiţional / Buget / Limba română
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES MUNICIPIUL SEBEŞ 0,5 4
Conform calendarului, procesul în vederea înscrierii copiilor la şcoală începe în 17 martie. Fiecare unitate de învăţământ şi inspectoratul şcolar vor afişa circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare propus şi numărul de clase pregătitoare alocate.
În perioada 29 martie – 28 aprilie, părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învăţământ la care aceştia solicită înscrierea copiilor.
Prima etapă de înscriere în învăţământul primar se va desfăşura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:
– 10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie;
– 11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere;
– 20 mai 2021 – Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.
A doua etapă de înscriere în învăţământul primar:
– 21 mai 2021 – Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar;
– 24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
– 4 iunie 2021 – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.
În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.