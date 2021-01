Începe lupta pentru putere în PNL. Florin Roman: „E nevoie ca de aer de lideri puternici, de o împrospătare a imaginii partidului”

Florin Roman, deputatul PNL de Alba a scris duminică, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, că anul 2021 este anul Congresului PNL în care trebuie aleși lideri puternici și este nevoie „ca de aer” de împrospătarea imaginii partidului în contextul în care liberalii au de dus lupte atât cu opoziția cât și cu propriii aliați.

„2021 este anul Congresului și in PNL. Pierderea alegerilor a învolburat apele in partid. Guvernul Cițu are o misiune grea. Cea mai dificilă luptă va fi cea din interiorul guvernului, unde USR luptă cu “garda pretoriană” a lui Barna și Cioloș.

În Parlament se anunță o luptă pe viață și pe moarte cu un PSD care știe să facă opoziție la baioneta, cu un AUR deja periculos, iar PNL e luat la țintă de toți “partenerii” politici. E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua împrospătare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a început deja!”, a scris Florin Roman pe Facebook

Poziția lui Florin Roman vine după ce acesta a criticat felul în care PNL și-a ales noii miniștri și a renunțat la Marcel Vela, Nelu Tătaru, Violeta Alexandru, Marcel Boloș.