Imunizarea prin vaccinare nu înseamnă că renunțăm la mască. Beatrice Mahler: ”Nivelul de transmitere a virusului în comunitate este încă ridicat”

Medicii spun că imunizarea prin vaccinare nu înseamnă, automat, că trebuie să renunțăm la mască. Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a declarat că nivelul de transmitere a virusului în comunitate este încă ridicat.

Beatrice Mahler: „Deocamdată, suntem la un nivel de transmitere comunitar ridicat și există o fereastră de timp pentru care nu există timp în spate, fereastră de timp de la care virusul intră în corp și momentul la care imunitatea noastră reușește să răspundă.

Nu se știe dacă în acea fereastră virusul nu reușește să se multiplice, astfel încât persoanele care contactează virusul să fie o sursă de infectare. Până avem răspuns la această întrebare e bine să purtăm masca.

Sunt convinsă că în acest an vom primi multe răspunsuri în privința imunității care răspund și acționează la agresiunea virală, în contact cu un nou virus.

Sunt cercetări în desfășurare și acest lucru va fi util pentru modul în care va trebui să ne organizăm viață în viitor”.

Medicul Adrian Streinu Cercel a explicat duminică, după ce i s-a administrat a doua doză de vaccin la Institutul Matei Balș, că masca sanitară trebuie să rămână obligatorie chiar și după vaccinare: „Masca va fi obligatorie categoric până în 2022. Vaccinul ne protejează pe dinăuntru, nu la nivelul mucoaselor. Dacă dăm masca jos, e posibil să luăm virusul și să îl dăm celor care nu sunt imunizați”.

Avertismentul privind necesitatea purtării măștii sanitare chiar și după vaccinare a fost transmis chiar înainte ca în lume să înceapă imunizarea contra virusului.

Dr. Colleen Kraft, medic la Emory University Hospital din Atlanta, a atras atenţia încă de la sfârșitul anului trecut că din moment ce vaccinul va trebui administrat în două doze, cei care îl vor face vor trebuie să continue să poarte mască.

„Trebuie să-i acordăm timp sistemului nostru imunitar să se dezvolte şi să lupte cu succes împotriva virusului, aşa că vaccinul nu e vreun «glonţ de argint» cu efect instantaneu, imediat cel îl iei”, a explicat Kraft.

De asemenea, în viitor, purtatul măştii ar putea deveni o normă socială obişnuită, în special în timpul sezonului rece şi al sezonului gripal.

Sursa: digi24.ro