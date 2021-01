Horoscop ȚIGĂNESC 2021. Află ce îți rezervă astrele pentru anul următor și ce zodii vor avea noroc

Horoscop țigănesc 2021 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești. Ce zodii au noroc în anul care urmează

Anul 2021 ne bate la ușă, iar odată cu acesta vin și energiile bune pentru a începe cu succes și spor noul an. Horoscopul țigănesc dezvăluie că toate semnele zodiacale trebuie să se bucure de fiecare moment și fiecare etapă a vieții pentru a atinge obiectivele propuse.

Pumnalul – BERBEC

Nativii născuți sub semnul Pumnalului vor avea un an foarte solicitant, din toate punctele de vedere.

Anul 2021 le va pune la încercare răbdarea, dorința de a se face remarcați la locul de muncă, dar îi și va testa pentru a vedea dacă au învățat lecțiile din anul 2020. Va fi un an solicitant și vor trebui să facă față tuturor evenimentelor, fără doar și poate.

Coroana – TAUR

Nativii Coroană vor avea parte de un succes imens în afaceri. Chiar dacă sunt la început de drum și abia vor deschide o afacere, fie că vor trece printr-o perioadă mai dificilă, fie că sunt de ceva timp pe lista antreprenorilor, aceștia vor da lovitura în anul 2021. Vor încheia contracte cu persoane cunoscute, cu persoane puternice, vor atrage noi finanțatori și noi colaboratori, iar cifrele de afaceri vor crește.

Sfeșnic – GEMENI

Pentru acești nativi, anul 2021 va reprezenta un an al deciziilor cântărite. Vor fi mult mai atenți la ceea ce vor face și vor zice, dar și la persoanele cărora se destăinuie sau cu care vor lega prietenii. Anul 2020 le-a arătat consecințele pe care le au prieteniile false și vor fi mult mai atenți. Nu se vor mai lăsa păcăliți atât de ușor și vor verifica lucrurile mai în amănunt.

Roata – RAC

Anul 2021 va fi anul lor, deoarece își vor găsi alesul. După ce anul 2020 a fost unul plin de dezamăgiri, plin de relații eșuate, dar și de relații toxice, a venit rândul anului în care iubirea va ajunge și la ei. 2021 va fi anul în care unii se vor căsători, în viața unor cupluri va apărea și un copil, iar alții își vor găsi alesul. Vor avea, timp de 12 luni, destule oportunități și vor alege, cu siguranță, ceea ce este mai bine pentru ei.

Stelele – LEU

Anul 2021, pentru cei născuți sub semnul Stelelor, va fi anul încercărilor. În planul amoros, unde se va desfășura întreaga acțiune, lucrurile vor scăpa de sub control și vor trebui să învețe că fiecare lucru are consecințele sale. Se vor enerva repede, vor spune vrute și nevrute, iar multe relații vor fi puse în pericol. Unele dintre ele chiar se vor destrăma, în timp ce altele vor mai atârna doar de un fir de ață. Totul depinde de cum vor gestiona lucrurile nativii acestei zodii.

Clopotul – FECIOARĂ

Anul 2021 va fi anul compromisurilor pentru ei. Firi liniștite, care nu vor să facă ceea ce nu este corect, vor fi nevoite să închidă ochii la foarte multe lucruri. Indiferent de locul în care se vor întâmpla lucrurile respective, indiferent de persoanele care vor comite respectivele nereguli, cei născuți sub semnul Clopotului vor trebui să se comporte ca și când nu au văzut nimic. Pentru a reuși ceea ce și-au propus, dar și pentru a nu se confrunta cu impedimente atunci când își duc sarcinile la final, trebuie să accepte și să suporte multe lucruri, tocmai pentru ca cei vinovați să nu le bage bețe în roate.

Moneda – BALANȚĂ

Neînțelegerile pe care le vor avea în planul amoros le vor da mari bătăi de cap în anul 2021. Au muncit foarte mult pentru ca relația pe care o au în prezent să fie una frumoasă, trăită de doi oameni puternici și care să aibă sorți de izbândă. Însă, din păcate, lucrurile nu stau așa cum ne-am dorit și este posibil ca unele relații să se termine. Anul 2021 va fi un an greu, plin de certuri și de reproșuri și care va decide persoanele care chiar trebuie să fie împreună.

Cuțit – SCORPION

Ei bine, pentru nativii născuți sub semnul Cuțitului, anul 2021 va fi unul ce le va aduce doar beneficii. Aceștia se vor axa doar pe ei înșiși și se vor pune pe primul loc. Se vor gândi foarte bine la ceea ce vor să facă pe viitor, își vor regândi unele alegeri, vor decide ceea ce este important pentru ei.

Poate vor schimba locul de muncă, poate se vor muta, poate vor începe o afacere. Sigur vor fi mai maturi în gândire.

Toporul – SĂGETĂTOR

Sensibilitatea exagerată va fi principalul lor inamic în anul 2021. Mai mult ca niciodată, orice comentariu, vorbă și faptă vor face ca cei născuți sub semnul Toporului să se simtă acuzați și slabi în fața celorlați… Nu vor mai fi persoanele sigure pe ele însele care erau acum ceva vreme, ci vor fi neliniștite și cu foarte multe dubii legate de felul lor de a fi.

Potcoava – CAPRICORN

Aceștia vor străluci la locul de muncă. Vor munci din greu, vor face tot ceea ce trebuie să facă, își vor duce sarcinile până la capăt și nu vor ieși din cuvântul șefului și, tocmai datorită acestor lucruri, o promovare nu este imposibilă. Își vor da silința în realizarea atribuțiilor de la locul de muncă și vor beneficia de multe avantaje pe tot parcursul anului 2021.

Cupa – VĂRSĂTOR

Va fi un an extrem de greu pentru nativii aceștia, deoarece relațiile de prietenie vor avea de suferit.

Multe prietenii se vor destrăma, iar cei născuți sub semnul Cupei vor avea parte de multe surprize neplăcute din partea persoanelor pe care le considerau prietene. Vor afla că au fost trădați, mințiți, înșelați și vor vedea cum persoanele pe care le considerau a fi cele mai apropiate sunt, în realitate, altfel decât par.

Capela – PEȘTI

Nativii vor avea un succes de nedescris în ceea ce privește capitolul financiar. Vor reuși să facă foarte mulți bani, vor reuși și să economisească, iar veniturile ce vor intra în buzunarele lor vor fi unele considerabile. Vor reuși să scoată bani chiar și din piatră seacă, iar acest lucru se datorează inteligenței lor, deoarece știu cum să investească. Nu este exclus să își achiziționeze o masă sau un obiect foarte scump.

