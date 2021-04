Glumă glumă, dar de 1 aprilie antrenorul Ștefan Fogoroși s-a despărțit de Industria Galda de Jos!

De 1 aprilie, ziua farselor, Ștefan Fogoroși, experimentatul antrenor al celor de la Industria Galda de Jos, a căzut victimă păcălelii șefilor săi. Oficialii clubului din liga a 3-a au complotat cu jurnaliștii de la alba-sport.ro, unde a fost publicat anunțul demiterii lui Fogorosi. Fogoroși a luat-o în serios și nu s-a prezentat la antrenament, după ce a citit pe site că nu mai e nevoie de serviciile sale. Cu Fogorosi pe banca, Galda de jos a înregistrat 3 înfrângeri în 3 meciuri de la reluarea campionatului.

„Vreau să-i mulțumesc lui Ștefan pentru că a acceptat aceasta provocare. Am știut din capu’ locului că șansele noastre de a evita retrogradarea sunt aproape de zero, dar după 3 jocuri în care nu am luat niciun punct cred că e mai bine pentru țoață lumea să ne strângem mana și fiecare să meargă pe drumul sau. De echipa ne vom ocupa eu, fiul meu Adi ‘Raba’ de la Micești și Ghita Mărginean de la Cergău. Să vedem ce vă ieși”, a fost citat Ovidiu Hulea, președintele clubului din Galda.

Desi a aflat rapid că n-a fost decât o glumă, Fogorosi s-a supărat și s-a despărțit de echipa din Alba! Nu vă fi pe banca mâine, în deplasarea de la Cugir, unde Galda de jos o vă întâlni pe CSO.

După 13 etape din C, Galda e pe locul 10 în seria a 9-a, cu doar o victorie și un egal tot sezonul.

Sursa: sport.ro