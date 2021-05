Gimnastul Marian Drăgulescu a câstigat medalia de argint în finala de sărituri a Cupei Mondiale de la Varna. Sportivul, calificat la Jocurile Olimpice, are 40 de ani

Gimnastul Marian Drăgulescu, în vârstă de 40 de ani, a câştigat duminică medalia de argint în finala de la sărituri, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Varna (Bulgaria), cu o medie de 14,525 puncte.

Marian Drăgulescu, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de sărituri, a fost notat cu 14,350 la prima săritură şi cu 14,700 la a doua. Medalia de aur a revenit ucraineanului Nazar Cepurnîi, cu

14,700 (ambele note au fost de 14,700). Vineri, Drăgulescu terminase calificările cu a şasea medie, 14,125. „Un weekend aşa cum mi l-am dorit”, a scris sportivul pe Facebook.

A inceput sa practice gimnastica in 1988, la varsta de 7 ani, sub indrumarea profesorului Petre Sacerdoteanu, dupa ce a mers mai intai cateva luni la karate si cateva la inot. Talentul sau a fost repede remarcat de specialisti . A fost legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti, unde s-a pregatit cu antrenorul Danut Grecu, acelasi care, impreuna cu Aurelian Georgescu, Stefan Gal si Adrian Sandu, l-a antrenat si la lotul national.

A intrat in istoria gimnasticii masculine romanesti drept primul sportiv care a obtinut o medalie la individual compus – bronz, in 2000, la Campionatele Europene de la Bremen si a cucerit doua titluri mondiale, la sol si sarituri, in 2001, la Campionatele Mondiale de la Gent.

A fost primul gimnast din lume care, la sarituri, a executat o saritura extrem de spectaculoasa si dificila in acelasi timp care acum ii poarta numele.

Prima data s-a retras din activitatea competitionala in 2002, dar nu a stat departe de sala decat cateva luni. La finele anului 2009, Marian Dragulescu s-a retras din nou, dar a revenit in 2011, pentru a participa la JO de din 2012. Spre supararea sa nu a fost selectionat in echipa olimpica si s-a retras din nou, o vreme antrenand copii la CS Dinamo Bucuresti, alaturi de fostul sau coleg Marius Urzica.

A revenit spectaculos in 2015 si a cucerit medalia de argint la sarituri la Campionatele Mondiale de la Glasgow, fiind primul gimnast roman care si-a asigurat prezenta la JO de la Rio de Janeiro, din 2016.

In 2017, la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca, a devenit sportivul roman cu cele mai multe medalii de aur cucerite la Europene – zece, depasind-o chiar pe „Zeita de la Montreal” Nadia Comaneci, care are noua titluri continentale.

Pentru intreaga activitate sportiva a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului.

In 2001 a fost declarat cel mai bun sportiv al Romaniei si a primit „Premiul National pentru Sport”.

In 2019, a fost inclus in „Samurai 2020”, programul de asistenta speciala a sportivilor cu potential de a obtine medalii la cea de a XXXII-a editei de vara a JO Tokyo 2020.