Germania a depăşit pragul de două milioane de cazuri de COVID-19. Numărul deceselor a ajuns la aproape 45.000

Germania a depăşit pragul de două milioane de cazuri, iar numărul deceselor a ajuns la aproape 45.000, potrivit datelor date vineri publicităţii de Institutul german pentru boli infecţioase Robert Koch (RKI), informează Reuters.

Alarmată de rata ridicată a infectărilor, numărul de decese şi recentele mutaţii ale COVID-19, cancelarul Angela Merkel a declarat joi, cu prilejul unei reuniuni a conducerii formaţiunii politice din care face parte, că doreşte ”măsuri foarte rapide”.

Merkel intenţionează să devanseze o întâlnire cu liderii landurilor federale programată iniţial pentru 25 ianuarie pentru a discuta măsuri mai stricte.

Prim-ministrul landului Renania-Palatinat, Malu Dreyer, speră ca o nouă rundă de consultări să se desfăşoare la începutul săptămânii viitoare, ”să sperăm că marţi”, a declarat aceasta vineri pentru postul de televiziune ZDF.

Numărul cazurilor de coronavirus a crescut în Germania, într-o zi, cu 22.368 ajungând la un bilanţ total de 2.000.958, potrivit datelor comunicate vineri de RKI. Numărul deceselor a crescut cu 1.113 ajungând la un total de 44.994.

Germania, ţară cu 83 de milioane de locuitori, a administrat iniţial pandemia mai bine decât vecinii ei impunând un lockdown strict în primăvara anului trecut. A înregistrat însă o creştere accelerată a numărului de cazuri şi decese în ultimele luni, iar rata zilnică a mortalităţii pe cap de locuitor de la mijlocul lui decembrie a depăşit-o deseori pe cea din Statele Unite.

