FOTO,VIDEO/ Batalionul distracției la Alba Iulia. Stage Summer, Alba Fest Official After Party: Distracția va continua după concerte în curtea Cazarmei Gemina

Alba Fest 2018, cel mai așteptat eveniment al anului la Alba Iulia începe vineri, 8 iunie. Albaiulienii și turiștii vor avea parte de trei zile pline de distracție, voie bună și concerte incendiare. Anul acesta distracția nu se oprește însă odată cu spectacolele. Adevărata petrecere începe la Stage Summer, Alba Fest Official After Party.

Se apropie “marea unire” a celor mai în vogă artiști din industria muzicală românească, într-o ediție care va face istorie. Artiștii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile și în toate topurile, cei mai văzuți și apreciați la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest – The very Best of The Best.

Ca în fiecare an divertismentul continuă și după spectacole, iar anul acesta Club Stage va aduce petrecerea mai aproape de scena Alba Fest și a pregătit 3 zile de distractie la Stage Summer: Alba Fest Official After Party, hosted by: Moving Elements • DJ Paul • ANER.

Pentru a fi mai aproape de tine, Batalionul de distracție se mută în curtea Cazarmei Gemina (în spatele scenei de concert), în 8, 9 și 10 Iunie, de la ora 23:00, alături de artiștii invitați în acest an la Alba Fest. C

Preătirile au intrat pe ultima sută de metri, scena festivalului este aproape montată, iar în curtea cazarmei s-a montat astăzi și cortul care va găzdui petrecerea de după spectacole.

Intrarea este liberă. Rezervările se fac la numărul de telefon 0722 445 002.

