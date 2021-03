FOTO VIDEO| Un tânăr din Alba, proprietarul celei mai VECHI motociclete românești înmatriculate din țară. BIJUTERIILE din colecția sa

Un tânăr din Alba, proprietarul celei mai VECHI motociclete românești înmatriculate din țară. BIJUTERIILE din colecția sa

Un tânăr pasionat de motociclete din Ocna Mureș, care locuiește în prezent în suburbiile Municipiului Alba Iulia, se mândrește cu o colecție nemaipomenită de modele recondiționate și rare, din vremuri de mult apuse pentru industria românească.

Răzvan Cornel Marcu, de 35 de ani, povestește despre hobby-ul său ca și despre o artă, lucru ce nu este exprimat doar prin simple vorbe, ci și prin starea apropiată de perfecțiune în care se regăsesc multe din piesele sale.

„Pasiunea pentru motociclete sau mașini în general, o am de la o vârstă destul fragedă. Cred că fiecare băiat sau fiecare copil a avut o copilărie legată de motociclete, mașini și tot ce ține de lucrurile astea. Am avut norocul ca și în copilărie să am un mecanic auto vecin și în fiecare zi eram împreună cu el în atelier sub o mașină.

Acum nouă ani de zile, am început o colecție de machete la scară de 1 la 43. Momentan, peste 150-160 de modele și unele sunt unicate, făcute și printate 3D și, în mare parte, din fabricație românească. Sunt un colecționar împătimit al mărcilor românești în primul rând. Dețin o Dacia 1310, primul model, primul prototip prezentat în 1979 la TIB (Târgul Internațional București). Este un model unicat, este cred, singurul din țară care a mai rămas.”

Honda CB400F 1978

În garajul locuinței sale, patru motociclete vechi, din așa-numita „Epocă de Aur”, sunt cu grijă depozitate și întreținute de către mâinile abile ale lui Răzvan.

„Dețin o Mobra Carpați, primele serii, din 1966, care urmează restaurarea ei, mai dețin un Mobra 50 din 1970, a 371-a fabricată. Este cea mai veche din țară înmatriculată, prima și singura atestată ca și vehicul istoric din România la Retromobil. Mai dețin o Mobra Hoinar, fabricată în 1987, este restaurată de la 0, ca și restul motocicletelor, funcționează impecabil. Toate sunt cu acte, toate sunt înmatriculate și sunt o parte din istoria românească, readusă la viață.



Mai dețin o Honda CB400F din 1978. Este full custom, făcut în Olanda, model unicat. A fost premiată în revistele de afară. Este unicat și în România, este un model de show, perfect funcționabil. Este făcut de la 0, modificat și nu prea seamănă cu modelul inițial.



Asta este pasiunea mea, astea sunt motocicletele pe care le dețin. Mă mândresc cu ele, sunt restaurate de la 0, sablate, vopsite.”

Mobra 50 1970

Costurile materiale sunt ridicate și timpul dedicat unei astfel de pasiuni este și el, așa cum mulți s-ar aștepta, la ordinul sutelor de ore de muncă . Despre acestea însă, Răzvan nu vorbește ca și cum ar fi un impediment în calea hobby-ului său îndrăgit, ci mai mult o necesitate pentru a-și putea vedea motocicletele într-o stare la fel de bună ca și în ziua în care au văzut lumina prima dată din fabrică.



„S-au investit foarte mulți bani în ele, foarte mult timp, foarte multe piese și sper să recunoașteți adevărata valoare și să vă amintiți că, cândva, România avea o industrie destul de puternică și stătea cot la cot cu unii dintre cei mai mari coloși ai lumii.



În linii mari, restaurarea unei motociclete durează cam doi ani de zile și vorbesc din prisma faptului că te blochezi efectiv la piese. Nu prea găsești piese și dacă le găsești, trebuie să faci un compromis și să cumperi 5-6 bucăți din aceeași piesă ca să poți să le readuci la starea inițială. De exemplu, la Mobra 50, cea din 1970, am cumpărat, pentru comenzile de ghidon, semnalizări, fază scurtă, fază lungă și claxon și flash-urile de la faruri, am cumpărat undeva la 6-7 comenzi de ghidon, până am reușit să le readuc la viață. Deci, cam în jur de doi ani durează o astfel de restaurare.

Carpati Super 1966

Costurile unei restaurări, cel puțin prin experiențele prin care am trecut eu, cel puțin la Mobra 50. Puteți face o comparație cu Carpați. Mobra 50 arată mai rău decât Carpați-ul, iar ca să o aduc la starea inițială, a trebuit să mai aduc două motociclete donatoare de piese, plus tonele de piese care au fost necesare. Am cumpărat inclusiv jantele și spițele din Germania, sunt de foarte bună calitate, motorul refăcut, segmentat. Restaurarea Mobrei 50 m-a dus în jurul sumei de 3500 de euro, investiți în decursul a doi ani de zile.

Probleme apar la motocicletele și mașinile clasice în general, azi pornește, mâine nu mai pornește. Tot timpul trebuie să pui mâna pe ele, dar asta înseamnă pasiunea, trebuie să îți placă și să le întreții tot timpul.



Carpați-ul, așa cum îl vedeți în stare inițială, estimez că la finalul restuarării va fi undeva la 2000-2500 de euro, sau poate chiar mai mult, pentru că piesele sunt mai greu de găsit și cele care nu mai sunt de găsit trebuie confecționate și costurile sunt destul de ridicate.

Hoinarul, la fel, în jur de 2800-3000 de euro.

Rezultatul este pe măsură, eu sunt foarte satisfăcut, funcționează, sunt înmatriculate, au acte. Eu sunt mai mult decât satisfăcut pentru ceea ce am realizat.”

Mobra Hoinar 1987

Astfel de modele rare și aflate într-o stare perfectă de funcționare au atras, desigur și ochii mai multor potențiali cumpărători, ale căror „poftă a fost pusă în cui” de către tânărul colecționar, care a spus că nu dorește să se despartă de ele.

În ciuda orelor lungi de muncă și a costurilor foarte ridicate pentru a-și putea duce la bun sfârșit proiectele, Răzvan ne povestește și despre planurile sale de viitor.

„Mi-ar plăcea să îmi întregesc colecția cu motociclete fabricate în România și atât. Astea sunt singurele de care îmi place și singurele pe care vreau să le dețin în colecție.

Nu știu dacă la colecționar există un set complet pentru că este o „boală„ de care nu te poți lăsa și tot timpul ai nevoia să iei mai multe, dar sincer, m-aș opri la cele patru bucăți pe care le am acuma, deoarece am doi copii și la fiecare aș dori să le las câte două motociclete amintire. Urmează să mai recondiționez și o Dacie și atunci colecția va fi completă și pentru ei.

Spre uimirea multora, sunt persoane care sunt chiar de vârsta mea și lucrează pe strung. Vreau să îi mulțumesc lui Bogdan Costea, din Alba Iulia, care m-a ajutat foarte mult la motociclete. El lucrează pe strung și face o meserie de mecanic de artă. Mai sunt tineri care preiau meserii de la bunici și care le duc cu mândrie mai departe.”

Tinerii ca Răzvan sunt astfel niște adevărați salvatori ai trecutului pe care țara noastră l-a avut, oamenii ca el căutând în fiecare moment noi căi pentru a găsi, recondiționa și pune în valoare obiecte cu o istorie deosebită, dându-le din nou, cu timpul personal și cu proprii lor bani, viață.