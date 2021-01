FOTO VIDEO| O femeie de 88 de ani, prima persoană vaccinată în cadrul centrului de vaccinare a sălii de sport a Universității din Alba Iulia: „Nu am deloc emoții”

Astăzi, 15 ianuarie, a avut loc debutul vaccinării populației, în cadrul centrului de vaccinare organizat la sala de sport a Universității din Alba Iulia, prima persoană fiind o femeie în vârstă de 88 de ani, care s-a programat în cadrul platformei cu ajutorul copiilor.

La Alba Iulia a început în această dimineață vaccinarea populației la Centrul de Vaccinare amenajat in Sala de Sport a Universității “1 Decembrie 1918”. Prima persoană vaccinată a fost o femeie în vârstă de 88 de ani care a reușit să se înscrie în platformă cu ajutorul copiilor.

Your browser does not support the video tag.

“Nu am deloc emoții. Încurajez pe toată lumea să se vaccineze iar cei în vârstă care nu sunt deciși ce să facă să își întrebe copiii sau pe cei mai tineri”, a îndemnat doamna care a venit însoțită de fiica ei. Azi, la Centrul de Vaccinare din Alba Iulia sunt înscrise 240 de persoane.

DSP Alba milțumește Primăriei Municipiului Alba Iulia precum și celorlalte primării din județ undr au fost organizate centre de vaccinare pentru sprijin și buna organizare.