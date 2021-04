FOTO-VIDEO: Nicolae Stanciu, sezonul carierei, un nou gol în Cehia și aproape de al doilea titlu cu Slavia Praga

Nicolae Stanciu, fotbalistul lansat de Unirea Alba Iulia, face sezonul carierei în Cehia! Internaționalul român a marcat iarăși pentru Slavia Praga, a ajuns la al 11-lea gol stagional și este aproape campion pentru al doilea sezon consecutiv în Cehia!

Potrivit site-ului oficial al clubului ceh, Slavia a egalat un record de 40 de meciuri consecutive de campionat fără înfrângere. Recordul a fost stabilit de Sparta Praga in perioada 1943-1946.

În ultima etapă, Stanciu a reușit egalarea, în minutul 29, cu un șut cu stângul din careu, la colțul scurt, Slavia impunându-se, scor 2-1 (1-1), cu Zlin, în etapa a 28-a. Echipa internaționalului român mai are nevoie de o victorie în ultimele 6 runde, pentru a cuceri un nou titlu. Zlin a deschis scorul în minutul 7, printr-un penalty transformat de Potocny. Slavia s-a aruncat în ofensivă. A preluat controlul total al partidei, iar în minutul 29 a reușit egalarea, la finalul unei acțiuni prelungite de atac, în care a dus nu mai puțin de 7 fotbaliști la marginea careului advers. Stanciu a venit lansat în flancul stâng, a primit o pasă excelentă de la Tecl și a tras cu stângul, la colțul scurt. Golul victorie a fost semnat de Jan Kuchta, în minutul 50, cu un șut simplu, cu latul din 5 metri.

Nicolae Stanciu a ajuns la 11 reușite în acest sezon, doar în campionat. Internaționalul român ocupă locul secund în clasamentul golgeterilor, după colegul Kuchta. Stanciu are și 5 pase decisive. În acest sezon, unul de vis pentru jucătorul originar din Craiva, acesta are 14 reușite și 7 pase de gol în 38 de partide, între care 3 goluri în actuala ediție de Europa League, unde a fost eliminată în sferturi de Arsenal. Slavia Praga mai are nevoie de o victorie în ultimele 6 runde, pentru a deveni matematic campioană. Formația lui Nicolae Stanciu mai duce acum doar o luptă cu recordurile. Este neînvinsă în acest sezon, după 28 de meciuri. Ultima înfrângere internă pe teren propriu datează din august 2018.

Foto: Slavia Praga; sursa: Gazeta Sporturilor