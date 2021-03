FOTO-VIDEO: Magnificul Nicolae Stanciu, reușită fabuloasă la Glasgow, în Europa League, gol al 5-lea meci la rând

Nicolae Stanciu, fotalistul lansat de Unirea Alba Iulia, a reușit o execuție genială, la Glasgow, în Europa League, un șut fabulos din lovitură liberă, desemnat golul zilei de UEFA! Albaiulianul a înscris cu o „torpilă”, în minutul 74 în vinclul porții campioanei Scoției. Slavia Praga s-a calificat în sferturile de finală ale competiției continentale, după o dublă cu Glasgow Rangers (1-1 și 2-0), în care a strălucit iar Nicolae Stanciu, ce a semnat cu stil două execuții de geniu, marca „Regelui” Gică Hagi.

Stanciu este într-o formă de senzație, cea mai bună perioadă a carierei, cu execuții de geniu și este principalul agrument al României înaintea debutului în preliminariile Campionatului Mondial, mai ales prin prisma duelului cu Germania

Meciul cu Rangers, din returul optimilor Europa League, este a cincea partidă consecutivă în care Nicolae Stanciu reușește să înscrie. Cu Ianis Hagi pe bancă, Glasgow este a doua victimă de lux în actuala ediie, după Leicester (cehii au învins în Anglia cu 2-0, meci în care Stancu a oferit o pasă de gol)

„Eu mă simt bine la națională. Nu îmi interzice antrenorul. Probabil s-a gândit că în urmă cu câteva luni am avut o perioadă foarte grea în toamna trecută și am explicat că înaintea meciurilor din Champions League, au decis să stăm închiși 3 săptămâni în camera de hotel, mergeam cu autocarul la antrenament și apoi ne întorceam și rămâneam iar închiși în hotel. La națională, același lucru, apoi am avut deplasarea în Islanda.

Dar am stat și departe de familie, soția era însărcinată, și am ratat și calificarea în UCL, și calificarea la EURO, și s-a dus și Nations League în acea lună și jumătate. Ne bucurăm foarte mult pentru nașterea fetiței, acum sunt mult mai fericit, mult mai liniștiți și cred că asta mă ajută în jocul meu. Mă bucur că cei de aici au scris frumos despre mine. E important să te bucuri de încrederea pe care ți-o oferă antrenorii și colegii din echipă, care sunt mereu alături de mine. Eu cred că echipa și stilul pe care vrea antrenorul să îl jucăm mi se potrivește la calitățile pe care le am. Mă bucur că am reușit să marchez mai mult, parcă orice minge intră în poartă”, a declarat Nicolae Stanciu, la Digi Sport.

Albaiulianul este practic în cel mai bun moment al carierei, cu o formă de vis, având 12 goluri în acest sezon, după ce în anteriorul a avut cele mai multe assist-uri (12 pase decisive), adjudecându-și premii individuale: cel mai bun străin, mijlocaș și pasator din campionat. Practic în actuala stagiune fostul echipier al “alb-negrilor” a contribuit la 18 dintre reușitele “alb-roșiilor” (12 goluri și 6 pase decisive). Nicolae Stanciu este cotat un fotbalist extraordinar, peste nivelul campionatului Cehiei, iar venirea pe lume a fetiței sale Masha Ecaterina, în 4 noiembrie 2020, micuța comoară căreia îi dedică golurile, devenind catalizatorul psihic ce i-a dus prestațiile la un nivel extraordinar. În ultima lună, reușitele lui Stanciu au fost de pus în ramă: pasă de gol în Anglia, în returul cu Leicester din Europa League, dublă cu Slovako în campionat, gol cu Ostrava, o reușită de senzație în duelul cu Ianis Hagi, contra lui Glasgow Rangers (o seară memorabilă în turul optimilor de finală), o nouă dublă în weekend cu Mlada Boleslav, la care se adaugă ultima execuție, de la Glasgow, în concluzie un recital marca Stanciu, cu 7 goluri în ultimele 5 meciuri! Cifrele sale sunt impresionante: 32 de meciuri în total (22 în campionat, 8 în Europa League, două în preliminariile Champions League), 9 goluri în 1.Liga, trei în Europa League, 4 assist-uri în competiția internă și alte două în competiția continentală.

Sursa foto: Prosport