FOTO, VIDEO: Gicu Grozav s-a răzbunat pe Kisvarda FC! Ex-uniristul a marcat golul victoriei pentru DVTK!

Gheorghe Grozav a marcat singurul gol al partidei Kisvarda FC – DVTK, scor 0-1 (0-0), disputa dintre fosta și actuala formație, răzbunând-se pe echipa ce l-a dat afară primăvara trecută.

O reușită de trei puncte, o realizare produsă în minutul 63, cu o reluare din apropiere, a doua etapă la rând în care ex-uniristul, integralist în acest joc al ambițiilor, punctează, precedentul gol fiind cu Academia Pușcaș (2-1, când a deschis scorul). Albaiulianul în vârstă de 30 de ani este golgheterul penultimei clasate în OTP Bank Liga, cu 8 reușite și speră la salvarea de la retrogradare.

Diosgyori VTK are trei victorii consecutive și speră într-o salvare miraculoasă de la retrogradare. În acest moment Diosgyori VTK este pe locul 11 (penultimul), cu un total de 32 de puncte, cu unul mai puţin decât Honved Budapesta, care are însă şi un meci mai puţin disputat. A fost jocul din etapa a 31, iar DVTK mai are partide acasă cu Ujpest și MOL Fehervar.

În martie 2020, doi internaționali români, albaiulianul Gheorghe Grozav și fundașul Iasmin Latovlevici, au fost dați afară de Kisvarda FC pentru că nu au respectat deciziile clubului din Ungaria cu privire la pademia de coronavirus. Formația ca anunțat acest lucru pe site-ul oficial, rezilierea unilaterală a contractelor fiind cauzată de decizia celor doi fotbaliști de a pleca acasă, în România deși șefii clubului au transmis ferm că jucătorii nu au voie să părăsească orașul. Totuși această decizie dură a însemnat și o răzbunare a clubului pentru că fotbalistul albaiulian a refuzat să semneze prelungirea înțelegerii. Conducătorii de la Kisvarda au spus că este vorba de un gest iresponsabil și că prin această acțiune au pus în pericol sănătatea coechipierilor, dar și a rudelor. În acel campionat Gicu Grozav (29 de ani) a marcat 7 goluri în 23 de apariții, fiind golgheterul echipei, contractul său expirând în vara respectivă. Atacantul lansat de Unirea Alba Iulia a ajuns la Kisvarda în ianuarie 2019 și și-a trecut în cont 14 reușite în 41 de partide, fiind un jucător extrem de apreciat, prestațiile sale contribuind la salvarea de la retrogradare.

Sursa foto: DVTK