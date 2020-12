FOTO, VIDEO| Feerie de Crăciun într-un sat din Alba: O familie și-a decorat casa cu mii de luminițe, iar locul a devenit atracție pentru cei mici și mari

Feerie de Crăciun într-un sat din Alba: O familie și-a decorat casa cu mii de luminițe, iar locul a devenit atracție pentru cei mici și mari

O familie din Ighiel, județul Alba, vrea să asigure familiei și locuitorilor din comună, o atmosferă memorabilă de Crăciun, astfel că an de an, își decorează casa şi proprietatea din jur cu mii de luminițe colorate. Rezultatul muncii lor nu avea cum să treacă neobservat, locul fiind acum o atracție pentru toți cei care trec prin zonă, dar mai ales pentru copii, scrie albaiuliainfo.ro

Priveliştea casei aflate doar la câţiva kilometri depărtare de Alba Iulia este un adevărat spectacol, mai ales că zona nu are de obicei o iluminare generoasă de sărbători. Localnicii povestesc că imaginea feerică pare desprinsă din basme, de parcă ”cineva a luat Times Square din New York şi l-a pus pe o stradă rurală din România”.

Familia nu știe exact numărul de beculețe care abia încap pe casă, dar ca să adapteze spectacolul de lumini pe toată proprietatea, aceștia au aşezat ornamentele pe oriunde a fost posibil – pe copăcei, tufişuri, dar şi pe potecile care traversează curtea.

”Am început în urmă cu câțiva ani, şi am continuat să adaug mai multe încă de atunci. Am crescut pe vremea comunismului, aveam o instalație la care mai mereu se ardeau becurile și nu mai funcționa. Am crescut și odată ce fost pe banii mei, am vrut să ofer familiei mele ce e mai bun Crăciun. Şi oamenii din sat, mai ales copiii, au început să apară”, povesteşte proprietarul casei.

Cât despre costul electricităţii, oamenii spun că nu contează prețul, important este ca lumea să aibă parte de un Crăciun de poveste în familie și de un început de an feeric.

Iar ca bucuria micilor vizitatori să fie completă, stăpânii casei îi tratează cu dulciuri și alte bunătățuri, pe care copilașii le savurează cu pofta cât timp admiră dansul luminițelor de Crăciun.