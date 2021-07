FOTO VIDEO| ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme, în urma neacordării de prioritate într-o intersecție

Un accident rutier a avut loc astăzi, 5 iulie, în jurul orei 15.00, în Municipiul Alba Iulia.

Din primele informații este vorba despre vorba despre coliziunea a două autoturisme, la intersecția străzii Vânătorilor cu strada Ștefan cel Mare.

În urma evenimentului rutier nimeni nu a fost rănit, fiind înregistrate doar pagube materiale.

S-a auzit o bubuitură foarte, foarte tare, niciodată nu am auzit așa ceva. Am ieșit afară, am mers la doamna, s-a văzut pe cameră cum s-a învârtit mașina. Am mers la doamna, am văzut că e bine și apoi a ieșit din mașină”, a declarat unul din martorii accidentului.