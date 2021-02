FOTO: Unirea Alba Iulia – CS Hunedoara 4-1 (4-0), în meci amical! “Alb-negrii” au făcut spectacol în prima repetiție a anului

Unirea Alba Iulia și CS Hunedoara, colegele din Seria a 9-a a eșalonului terț au disputat primul amical al anului, la Oarda de Jos, “alb-negrii” făcând spectacol în prima parte a jocului încheiat cu scorul de 4-1 (4-0).

Uniriștii au reușit să conducă cu 2-0 în minutul 11 și 4-0 în minutul 36, primele două reușite ale gazdelor fiind unele de kinogramă. Mai întâi Al. Giurgiu (6) a punctat printr-o foarfecă de senzație, o execuție rară, iar două minute mai târziu l-a “concurat” Fetița (8) – cu un trasor ce l-a surprins pe Raț. Acelați Fetița (21) a majorat avantajul amifitionilor, cu un nou șut din afara suprafeței de pedeapsă, iar Scrob (36) a finalizat după un corner. La reluare pe fondul numeroaselor schimbări din cele două distribuții, jocul s-a mai echilibrat, în rim plan fiind portarii Lefter (la execuția lui Pocol, singurul transfer al Unirii) și Sîntoma (cu trei intervenții excelente). Golul de onoare a fost realizat de Bloj (88) – cu o execuție din 14 metri. Cele două echipe se vor întâlni și sâmbăta viitoare, 13 februarie, lângă furnale.

Au evoluat echipele: *Unirea: Sporea – Zsigmond, Scrob, V. Codrea, Al. Giurgiu – Adam, Haj, D. Lupșan, Bucurică – An. David, Fetița, în prima repriză; Sîntoma – F. Morar, Scrob, D. Lupșan, A. Matei – Pocol, Dehelean, Selagea, Bucurică – M. Codrea, Fetița, mai intrând Bakcsi, M. Dăscălescu jr, P. Dani (CSȘ Blaj, în probe) – în actul secund; absenți N. Rus, Bîrdea, Mâlnă, Joldeș (ultimii doi accidentați). Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Mircea Oprea;

*CS Hunedoara: Raț – Banac, Radicof, Mardare – Nițuică, Rusu, Marinca, R. Cristian, Tiric – Zamfir, Buzincu, plus C. Avram (prima repriză); Lefter – Kelemen, Kovacs, Trășcan – F. Iacob, Herci, C. Paul, Bortaș, Bloj – Muscă, Vasinc (a doua repriză). Antrenori Raul Spătaru, Daniel Dăscălescu.

*Industria Galda de Jos, transferuri importante!

Industria Galda de Jos, echipă ce a evitat abandonul competițional și va evolua în retur la Galtiu, s-a mișcat remarcabil în ultimele zile înaintea încheierii perioadei de transferuri. Astfel, sub comanda lui Ștefan Fogoroși se vor afla peste 30 de jucători, majoritatea dintre ei de la Viitorul Sântmbru (Liga a 4-a). Pe lângă aceștia au acceptat provocarea celor 8 etape rămase în retur Goța și R. Giorgiu (Industria), Brânză și Oniche (Spicul Daia Română), Cl. Oara, Val. Drăgan, Goguța, Borșai, Bălșan (CS Universitatea Alba Iulia), Potopea, Bălaș, Tripșa, D. Ianc (Performanța Ighiu, care s-a desființat în aceste zile), P. Man, Coltor, S. Mureșan (ex-CS Ocna Mureș).

Mai sunt fixate 5 jocuri de verificare, cu CS Hunedoara (returul, în 13 februarie, în deplasare), Măgura Cisnădie (10 și 24 februarie), Hermannstadt 2 (27 februarie), CSM Deva (6 martie).