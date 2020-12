FOTO| Un medic din Alba, în fruntea celei mai valoroase echipe de cercetători în domeniul terapiei celulare din lume

Un medic din Alba, în fruntea celei mai valoroase echipe de cercetărori în domeniul terapiei celulare din lume

Un medic din Alba Iulia a ajuns șeful celei mai valoroase echipe de cercetărori în domeniul terapiei celulare, din lume. Remus Vezan a absolvit Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, după care a urmat studii medicale la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca și un doctorat în Elveția.

În 2010 a câștigat Loteria Vizelor și a plecat în SUA, alături de soția sa, Laura. Medicul este director executiv al companiei Kite din Santa Monica (SUA), parte a grupului Gilead, producătorul Remdesivir (medicamentul utilizat în cazurile grave de COVID-19).

”Am plecat din țară împreună cu soția mea Laura în 2010, dar intenția de a pleca și planurile pe care le-am făcut au început cu câțiva ani înainte. În timpul pregătirii medicale din România am avut șansa de a călători la multe congrese medicale și a cunoaște multe personalități europene și mondiale din societatea chirurgicală. În 2006 am obținut o burs ă doctorală în Elveția, unde am stat aproximativ un an și am practicat chirurgia pediatrică și mi-am finalizat doctoratul. În acea perioadă am înțeles că medicina în Europa este foarte diferită de cea din România și pentru a face medicină sau cercetare medicală la cel mai înalt nivel, fără să supăr pe nimeni, cel mai probabil vă trebui să plec din România. În același timp am reușit să cunosc și câțiva medici renumiți din SUA de la care am aflat detalii despre practicarea medicinei în USA cum e societatea și modul de muncă în domeniul medical din SUA”, spune medicul român.

În 2008, când a început examenele pentru echivalarea studiilor în SUA, a aplicat și la loteria vizelor pentru SUA. ”A fost prima dată când am aplicat și a fost într-un context tranzitoriu, neplănuit, așteptam un coleg să termine o intervenție chirurgicală și având un calculator în față am intrat pe site-ul guvernamental și am completat aplicația de care am și uitat până în 2009 când am primit scrisoarea oficială prin care am fost informat că fusesem unul dintre câstigătorii loteriei vizelor. Astfel că în 2010, octombrie, am plecat într-o lume nouă unde nu cunoașteam pe nimeni, să o luam de la început”, completează Remus Vezan.

*Cercetare clinică la cel mai înalt nivel

În SUA i s-a oferit oportunitatea de a intra în cercetare clinică. ”Din 2013 am început să lucrez în industria Biotech în Silicon Valley, în nordul Californiei, în cadrul unei companii mai mici la acea vreme, dar care prin tratamentul dezvoltat a revoluționat tratamentul în CLL – Leucemia cronica limfocitară – precum și alte cancere hematologice. În 2017 am primit o ofertă de a mă alătura echipei Kite, companie care este cea mai avansată în studierea terapiei celulare în mai multe tipuri de malignități hematologice sau solide. Kite este din 2017, parte din grupul Gilead, producătorul tratamentului Remdesivir”, afirmă medicul. În cadrul Kite, Remus Vezan conduce cea mai valoroasă, pe plan mondial, echipă de medici cercetători în domeniul terapiei celulare și supervizează dezvoltarea și executarea testelor clinice cu această terapie, care este aprobată în SUA și unele țări din Europa.

”Este o mare onoare și plăcere pentru mine să fac parte din această echipă și să contribui la cercetarea, dezvoltarea și avansarea terapiilor celulare, care în prezent sunt vârful de lance în lupta împotrivă mai multor tipuri de cancere. Este într-adevăr și o mare responsabilitate pentru că o mare parte din succesul acestor terapii depinde de aceste studii clinice, designul lor, viteza de executare (este o industrie foarte competitivă), interacțiunea cu agențiile legislative (FDA, Agenția Europeană cât și la nivelul fiecărei țări), și toate aceste activități se desfășoară în strânsă legătură și colaborare cu cele mai mari centre medicale, cei mai importanți medici din lume, având întotdeauna în prim plan siguranța și beneficiul pacienților. Satisfacția de a ști că ai participat activ și decisiv în implementarea unui nou tratament care salvează foarte multe vieți este în schimb inestimabilă, cel puțin petru mine”, a completat acesta. Despre pandemia de coronavirus, Remus Vezan susține că va mai dura probabil o vreme până să dispară complet, dar că și celelalte pandemii din trecut, va dispărea. Acesta mai afirmă că încearcă să ajungă în țară cel puțin o dată pe an, timp pe care il petrece, în majoritate, la Alba Iulia.