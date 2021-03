FOTO| Un elev din cadrul Colegiului Militar din Alba Iulia s-a calificat la Olimpiada de Lingvistică Asia – Pacific

David Țepeș, elev caporal al Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia și-a arătat pricepea în matematică și literatură în cadrul Concursului Online de Lingvistică, unde a obținut rezultate remarcabile și s-a calificat la Olimpiada de Lingvistică Asia – Pacific 2021.

„Când două discipline aparent opuse: matematica și literatura, duc la performanță

Elevul caporal David Țepeș din clasa a X-a demonstrează că două discipline, aparent opuse, matematica și literatura, pot duce împreună la performanță. David a participat în weekend la Concursul Online de Lingvistică 2021, secțiunea performanță, calificându-se în etapa următoare. Această etapă constă în participarea, în data de 10 aprilie, la Olimpiada de Lingvistică Asia – Pacific 2021, unde, începând de anul acesta, România participă ca țară invitată.

Anul trecut, David a obținut premiul III la faza județeană a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus”. Elevul este pasionat de mic de cifre și logică și dă dovadă de spirit competitiv prin participarea la diverse olimpiade. În colegiul militar, îndrumat de doamna profesoară de limba și literatura română, Cosmina Mircea, David reușește să își dezvolte creativitatea artistică, dar și gândirea logică și capacităţile de analiză și sinteză.

„Derulând în sens invers timpul ireversibil, pasiunea mea pentru cifre și logică s-a instalat încă din frageda-mi copilărie. Primii mei pași în domeniul educativ m-au condus fără ezitare spre zgomotul surd, ambiguu al lumii matematice. Fructificarea cunoștințelor generate de jocul numeric se datorează în special dăruirii profesorilor mei, care își lasă mereu amprenta asupra întregii mele ființe. Legătura mea fină, pe care o percep vitală, cu materiile reale, mă conduc ascendent spre o perspectivă mai amplă asupra lumii și mă cuprind într-un mediu al concretului. Diversele olimpiade în care m-am integrat cu spirit competitiv m-au definit ca persoană asiduă, menită să se autodepășească.

Ion Barbu, scriitor și matematician spunea că există acolo sus un punct unde matematica și literatura se întâlnesc. Doamna profesoară de limba română mi-a demonstrat asta prin intermediul olimpiadei de Lingvistică. Să particip la această olimpiadă îmi stârnește an de an tot mai multă curiozitate și mă formează, dat fiind faptul că are la bază analiza logică a diferitelor limbi necunoscute. Într-adevăr, lipsa de conexiune interumană are un puternic impact în viața elevului. Să susții o olimpiadă online te provoacă să devii unicul tău control. Astfel, pofta exorbitantă de performanță se reliefează în rezultate”, a spus elevul caporal David Țepeș.

Concursul Online de Lingvistică 2021 este o competiție ce va înlocui olimpiada de lingvistică în acest an școlar, fiind organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” împreună cu Comisia Națională a Olimpiadei de Lingvistică din România. Scopul organizării acestui concurs este de a menține interesul elevilor pentru problemele de lingvistică, precum și de a populariza acest tip de competiție în rândul elevilor și al profesorilor.

Te felicităm, David pentru seriozitatea și implicarea de care dai dovadă și îți urăm mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.