FOTO| Tinerii din Alba care au adus o pasiune pe podium, pe scena dansului sportiv național

Bianca și Ionuț, doi tineri instructori de dans din Alba Iulia, povestesc atât despre greutățile pe care le-au întâmpinat, cât și despre împlinirile pe care le-au avut pe parcursul celor 8 ani de la înființarea propriei lor școli.

„Life is Dance a luat ființă în 2013, iar în 2014 am luat parte la primele competiții”, a declarat Bianca, pentru ziarulunirea.ro

Perechea de tineri, care a reușit să ducă dansurile latino-americane pe noi culmi, datorită ambiției și orelor lungi de antrenament la care s-au supus, a reușit să își facă auzit numele pe scena locală și națională, punând atât campioni, cât și vicecampioni din orașul nostru, pe harta sportului.

Din interiorul școlii lor de dans, care se află pe Bulevardul Ferdinand, numărul 13, din Alba Iulia, aceștia au reușit să aducă o pasiune de a lor direct pe podiumurile competițiilor.

Această sarcină nu a fost însă ușoară pentru aceștia, scena dansului național fiind, așa cum mulți s-ar aștepta, exigentă, iar așteptările juriului, pe măsură.

„În ultimii 5 sau 6 ani, am participat la fiecare ediție a Campionatului Național de Dans Sportiv,”, au transmis cei doi, „și suntem fericiți că am reușit de exemplu să mai aducem și alte patru perechi pe lângă noi. Mai mult decât atât, am putut să aducem perechi printre primele 7 locuri, dintre multe alte perechi de dansatori, iar acest lucru este o performanță.”

Astfel, dansul sportiv din județul Alba a ajuns să se afișeze mândru alături de centrele din orașele mari, cum ar fi București sau Iași.

Gala Sportului Județean, un eveniment de referință pentru multe cluburi, împreună cu sportivii lor, a fost și ea „trecută în revistă” de sportivii Life is Dance.

„Chiar dacă criteriile pentru a fi încadrat la această gală sunt destul de rigide, noi tot am reușit, în ultimii 6 ani, să încadrăm dansatori de la școala noastră,”, a spus Ionuț.

Instructorii dedicați și o sală performantă nu sunt însă o garanție a succesului, în mod instant. Întrebați cât timp i-ar trebui, de exemplu, unui copil să ajungă de la zero cunoștințe despre dans la un nivel înalt, de performanță, perechea a răspuns următoarele:

„Depinde foarte mult care este gradul de seriozitate de care fiecare dă dovadă și de ambiția și talentul fiecăruia. Pentru a participa la un concurs, de exemplu, este nevoie ca și copilul să cunoască un singur dans. Pentru a ajunge la performanță, însă, trebuie să te antrenezi în fiecare zi, fără întrerupere, pe parcursul mai multor ani. De exemplu, noi ținem sala deschisă de la 14:00 până la 21:00 în fiecare zi, mai puțin duminica, iar înainte de asta, noi doi ne antrenăm dimineața.”

Pandemia de Covid-19 a afectat, însă, toate afacerile, împreună cu întreprinzătorii lor, fie ei mici sau adevărați coloși.

Acest lucru nu i-a descurajat pe cei doi antrenori iar acum, recent întorși dintr-un lanț de competiții, unde elevii lor au obținut rezultate foarte bune, Life is Dance se pregătește de o nouă perioadă încarcată de muncă și, sperăm, care va fi încununată cu succes.

IULIAN URSALEȘ