FOTO ȘTIREA TA| PROTESTELE reprezentanților HoReCa s-au „mutat” și pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Un local s-a alăturat „surorilor” sale din oraș

Un local de pe Bulevardul Transilvaniei din Municipiul Alba Iulia a participat astăzi, alături de alte „surori” ale sale din industria HoReCa locală, la protestul național de astăzi, 16 octombrie, împotriva măsurilor Guvernului.

După cum se poate observa și în imaginile trimise de un cititor ziarulunirea.ro, localul a afișat pe geamurile sale diverse mesaje de avertizare asupra măsurilor luate de oficiali, considerate dăunătoare de către mulți reprezentanți ale industriei ospitalității.

În intervalul 12:00-12:30 patronii de hoteluri şi restaurante au ieşit alături de angajaţii din HoReCa în faţa localurilor pentru a protesta la nivel naţional.

„HoReCa, speranţa interzisă”, „HoReCa capăt de drum”, „1 an de restricţii, zero despăgubiri”, sunt câteva dintre mesajele afişate de patronii de restaurante şi hoteluri şi de angajaţii care au protestat, marţi, timp de 30 de minute.

Conform unui comunicat de presă transmis de Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), anul 2020 a marcat declinul industriei, după cum o arată şi cifrele: „120 000 euro/an a însemnat pierderea medie per unitate în 2020; de la 400.000 de angajaţi, cât număra industria în 2019, am rămas 280.000 în 2021; de la 40. 000 de unităţi în 2019, am ajuns la 28.000, cifră în continuă scădere”.