FOTO ȘTIREA TA| Cetatea Alba Carolina a prins viață printre dale: Ce impresie și-ar face un turist ce vizitează bijuteria Ardealului

Ne îndreptăm către un punct în care viața noastră de zi cu zi își redobândește din normalitate, scenariul roșu începe să devină istorie și veștile pe care le primim tind să devină din ce în ce mai bune – cu toate acestea trebuie să rămânem precauți și indicat ar fi să ne păstrăm un comportament responsabil și preventiv.

În acest „război” generat de pandemia COVID 19, printre altele, am pierdut și timp. Este o bătălie ce o ducem de mai bine de un an, și-ar trebui să fim pregătiți să luptăm în continuare și să putem cu adevărat pune în valoare tot ceea ce Cetatea Alba Iulia Carolina are de oferit turiștilor, să încercăm să ne repunem pe picioare, să atragem resurse și să batem în recuperare.

Un simplu smoc de iarbă între dale și acolo unde nu-și are locul poate c-a devenit o obișnuință pentru noi, poate suntem prea ocupați cu cotidianul și nu mai remarcăm în detaliu, dar pentru cel ce are să respire aerul istoriei în viață pe care Alba Iulia o oferă nu are să fie cu siguranță o imagine plăcută ce o să îl determine, atunci când o să se reîntoarcă acasă, să ne recomande cu încredere celor ce îl înconjoară.

Asta este ceea ce vrem să le arătăm turiștilor că suntem? Aceștia suntem noi , gospodarii ardeleni? Așa merită să fie onorată Mecca României – Sala Unirii din Alba Iulia? Capitala de suflet a țării?