FOTO ȘTIREA TA: Cât costă să bei cu paiul? Un bărbat din Alba a rămas cu gură căscată când a văzut ce scria pe bonul fiscal, după ce a mâncat într-un local din județ

Un cugirean a primit o notă de plată care l-a surpins neplăcut. Client al unui local din Cugir, a fost mirat să constate că pe bonul fiscal apărea taxat chiar și paiul de băut.

Bărbatul a consumat mai multe feluri de mâncare și o apă minerală, iar la final a cerut nota de plată, dar a fost surprins de ce scria: ”Paiul de băut mi-a fost taxat cu 0.01 RON…jenant…”, a afirmat cugireanul.

Bărbatul spune că nu e vorba de bani, ci de situația în care am ajuns să plătim și un banal pai, dar și pentru că în meniu nu scria că paiul se taxează separat și ”nu am fost informat că, dacă cer pai pentru a bea apa minerală, am de platit încă 0.01 ron suplimentar”.

